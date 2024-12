Ibai Llanos aclara los rumores sobre su futuro: "No me retiro, voy a seguir creando contenido"

Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más destacados de España, ha tenido que dar explicaciones en directo para frenar los rumores que han circulado en redes sociales en los últimos días. Todo comenzó con un vídeo publicado en su canal de YouTube en el que anunció que en 2025 priorizaría la creación de contenido en forma de vídeos, dejando a un lado las largas horas de streaming en Twitch.

Sin embargo, su mensaje fue tergiversado, y las redes comenzaron a especular sobre su retirada definitiva de la creación de contenido. Incluso otros streamers, como Vegetta, creyeron en estos rumores. Durante un directo, el youtuber comentó sobre la aparente retirada de Ibai, reflexionando sobre cómo muchos creadores están dejando poco a poco el mundo del contenido digital.

Para zanjar el asunto, Ibai decidió hablar directamente con su comunidad en un reciente stream en Twitch, donde aclaró su postura: "La realidad es que no me retiro, evidentemente. Principalmente porque voy a subir vídeos a YouTube y, segundo, porque voy a seguir haciendo cosas en Twitch", explicó con firmeza.

Además, el bilbaíno lamentó la confusión generada: "Me ha dado bastante pena por Vegetta porque alguien del chat le mintió. Le dijeron que me retiro y claro, él empieza a hablar sobre ello y a reflexionar. Pero la verdad es que no es así". Ibai también aprovechó para explicar sus planes de futuro. Aunque reducirá sus horas de streaming, seguirá organizando grandes eventos como La Velada del Año 5 y proyectos relacionados con videojuegos. "Intenté ser claro en el vídeo de YouTube. En el segundo 30 ya digo que no voy a dejar de streamear. Pero entiendo que poner "Ibai se retira" en un título puede generar más tirón".

Con estas palabras, el streamer ha querido calmar a sus seguidores y dejar claro que 2025 no marcará su adiós, sino una evolución en su carrera. "Voy a seguir aquí. Solo que con cambios, pero siempre con vosotros", concluyó.