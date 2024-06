AuronPlay vuelve a hablar sobre su intención de hacer TortillaLand 3: "No tengo prisa"

Durante los últimos años, las series de streamers han sido uno de los contenidos más populares en Twitch. Y, de entre todas ellas, quizás una de las más exitosas y queridas por la audiencia ha sido TortillaLand. Pero a pesar del pelotazo que supusieron las dos primeras temporadas, la posibilidad de disfrutar de una tercera entrega parecía bastante improbable, al menos a corto plazo.

AuronPlay, máximo cabecilla de la serie, ha declarado en varias ocasiones que, actualmente, no le apetece embarcarse en un proyecto de Minecraft como TortillaLand 3, al menos en un corto plazo. Según el creador de contenido, lo mejor era dejar descansar la serie y centrarse en otras cosas. Sin embargo, en uno de sus últimos directos, Auron ha hablado sobre la esperada tercera temporada de la serie, aunque sin revelar demasiados detalles.

"No sé cuándo haremos TortillaLand 3. Primero me gustaría hablar con Vegetta, para hacer las cosas bien. No sé si él tiene pensado hacer algo, no tengo ni idea. Me gustaría hablar con él porque imagínate que él tiene pensado hacer algo en septiembre y aparezco yo. No mola. Así que quiero hablar con Vegetta, preguntarle si él tiene pensado hacer algo y si tiene pensado hacer algo, no pisarle. A mi no me importa, yo me adapto a los tiempos cuando sea, no tengo prisa", ha declarado Auron.

Con estas declaraciones queda claro que, finalmente, Auron sí que tiene en mente llevar a cabo TortillaLand 3, a pesar de no saber en qué fecha. A juzgar por sus palabras, parece que incluso tiene la intención de hacerla este año, algo que él mismo había negado en el pasado. Veremos si finalmente la tercera temporada de TortillaLand llega a Twitch en 2024, algo que, sin lugar a duda, volvería locos a sus fans más incondicionales.