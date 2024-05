AuronPlay vuelve a Twitch y opina sobre la fuga de streamers a Kick: "Es bueno que haya competencia"

A comienzos de mayo, AuronPlay se vio obligado a tomarse unas vacaciones forzadas debido a una baja médica tras su operación de amigdalitis. Por suerte, la operación ha sido todo un éxito —tal y como hemos podido seguir a través de las redes sociales del propio Auron— y su vuelta a Twitch no ha tardado tanto como podríamos esperar. Tanto es así que ayer, 15 de mayo, pudimos verle en la plataforma morada. Durante su emisión de regreso, que duró un poco más de una hora, AuronPlay actualizó a sus seguidores sobre su estado de salud, confirmando que ya se encuentra bien. En tono de broma, mencionó que volvía para "dar casa a los huérfanos de su canal".

Por supuesto, sobra decir que desde que Auron no ha estado emitiendo en Twitch, han sucedido eventos notables, especialmente en relación con la plataforma Kick. La tendencia de que los streamers migren de Twitch a Kick ha cobrado fuerza, no solo en Latinoamérica sino también entre creadores de contenido españoles como Spursito, Werlyb y Tanizen. Y sobre esto también ha querido hablar Auron, quien ha decidido que no se posiciona de manera extrema en favor de una u otra plataforma.

Durante su transmisión, comentó: "Oye, a mí me parece correcto siempre y cuando mejoren las condiciones que ofrecen aquí en Twitch, está estupendo que la gente se vaya. Es bueno que haya competencia y que no se monopolice todo". Y aunque Auronplay reconoce la importancia de la competencia, también fue crítico respecto a la plataforma Kick, afirmando: "La app es una puta mierda y Kick tiene que mejorar mucho todavía, creo que aún da un poco de asco pero están en el buen camino, puede ser una buena competencia".

Este balance entre crítica y reconocimiento de potencial refleja una postura objetiva, dejando claro que mientras haya mejoras, la competencia puede ser beneficiosa para todos.

Hasta ahora, nos hemos encontrado a grandes defensores de Kick y a grandes defensores de Twitch (como puede ser el caso de Ibai Llanos). Sin embargo, el balance entre crítica y reconocimiento de potencial que hemos visto por parte de Auron, tal vez sea la clave dentro de todo este conflicto que no deja de crecer.