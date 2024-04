Éxodo a Kick, ¿qué está ocurriendo? Xokas e Ibai dan las claves

Durante el último año, Kick está cobrando cada vez más peso. Todo comenzó con la fuga de streamers angloparlantes a la plataforma, pero cada vez son más los creadores de contenido hispanohablantes que están dando el paso. Por ejemplo, en las últimas horas hemos podido conocer que streamers de la talla de La Cobra o Ricoy van a empezar a hacer directos en Kick. Pero, ¿cuáles son los motivos detrás de este éxodo masivo?

Xokas ha sido uno de los streamers que ha dado la clave para despejar esta incógnita. El gallego ha comentado lo siguiente: "Es comprensible que haya tanta gente que se pire a Kick porque no puedes vivir de Twitch. Antes podían vivir de Twitch porque las subs y la publicidad se pagaban mejor, pero ya no. Antes Twitch daba contratos a diestro y siniestro a la gente de LATAM y ahora no. Eran los contratos los que te daban pasta [...] Kick quería pagarme varios millones al año, que es el doble de lo que gano. Es difícil no aceptar".

Otro de los grandes streamers que ha hablado sobre este tema últimamente ha sido Ibai, quien también ha asegurado que las cifras que ofrece Kick son mucho más altas que en Twitch: "Kick paga bastante mejor que Twitch. Creo que el creador de contenido se lleva el 95% de cada sub. No sé cuánto de eso es mentira o si es una burbuja o cuánto va a durar. Ya veremos qué pasa de aquí a unos meses. Yo lo de Kick lo veo bastante irreal, sinceramente. ¿Durará mucho? El tiempo lo dirá".

Ahora que nos ha quedado claro que el motivo detrás de este éxodo a Kick es el dinero, ¿veremos próximamente cómo otros creadores de contenido cuyo trabajo se basa en Twitch irse a la plataforma rival? Todo parece indicar que sí. Al final, como suele decirse, poderoso caballero es Don Dinero.