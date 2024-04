Xokas explica por qué no está en Marbella Vice 2 y estalla contra el público del roleplay: "Vomitaría en la boca de cada uno de ellos"

Marbella Vice 2 ha vuelto. Había mucho hype por la segunda temporada de una de las series de roleplay más queridas de la historia de Twitch. Sin embargo, no todo está saliendo como estaba previsto, ya que hemos podido comprobar que las cifras son mucho más bajas que en su primera temporada. Entre otras muchas causas, esto se debe, en parte, a la ausencia de algunos grandes streamers.

Uno de ellos es Xokas. El gallego, para sorpresa de muchos, ha decidido no formar parte de Marbella Vice 2 y ahora ha explicado el por qué de esta decisión: "Les deseo lo mejor a todos los que están en Marbella. Marbella va a ser una serie de puta madre. Yo, simplemente, no voy a ser partícipe, pero, repito, no por Marbella, ni por la gente que participa en Marbella. No voy a participar porque me produce mucha incomodidad interactuar con tanta gente y porque odio al público del roleplay".

https://www.youtube.com/watch?v=wlXlzTM0qWM&ab_channel=Eduaneverywhere

Y la cosa no queda aquí, ya que Xokas ha cargado duramente contra el público del roleplay: "Lo odio con toda mi alma. Vomitaría en la boca de cada uno de esos putos niños de mierda y no quiero saber nada de ellos. Por lo tanto no participo porque el público no me gusta y tengo un poco de ansiedad social". Como siempre, el gallego se ha mostrado transparente como el agua y no se ha cortado ni un pelo a la hora de explicar sus motivos. Honestidad brutal, que diría Andrés Calamaro.

Con todo esto queda claro que Xokas no tiene nada en contra de Marbella ni de sus participantes, algo con lo que varios usuarios habían estado especulando estos últimos días. También podemos estar seguros de que no veremos al streamer en ninguna otra serie que tenga que ver con el roleplay.