¿Hay fantasmas en la nueva casa de Xokas? La cara del streamer lo dice todo

No hay día en el que Xokas no se haga noticia. Sin embargo, durante las últimas horas un clip del streamer gallego se ha viralizado por cuestiones muy distintas a las habituales. Y es que en esta ocasión, no hay polémicas detrás, sino fantasmas.

Pues bien, Xokas ha mostrado a su audiencia un clip muy misterioso en el que podemos ver con total claridad cómo una extraña sombra se desplaza tras las ventanas del salón de su nueva casa, donde hace los directos habitualmente. "Prestad atención a la imagen. ¿Qué cojones? Qué mal rollo, chaval", ha comentado Xokas con expresión de terror en su cara.

"En un undécimo. Hostia puta. ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué creéis que puede haber sido? Puede haber sido un avión o una nube, algo así, supongo. Porque en un undécimo no puede ser otra cosa. ¿Qué puede ser si no?", ha preguntado el creador de contenido gallego a la gente de su chat.

Por supuesto, el misterio de la sombra tras el ventanal de Xokas no se ha resuelto. Pero que no cunda el pánico: por improbable que parezca, seguro que el fenómeno tiene una explicación lógica y científica… o, al menos, más le vale a Xokas, porque si no va a tener que ir planteándose llamar a Buscadores de Fantasmas.