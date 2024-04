Antonio Gutiérrez estalla contra Xokas: "No tienes ni puta idea de lo que estás hablando, estás tonto perdido"

Una de las cosas más comentadas de las últimas semanas están siendo los entrenamientos de Xokas. El gallego ha comenzado con su particular "cambio físico" y parece que no puede estar más contento con su nueva rutina. Sin embargo, muchos usuarios le están acusando de que, al igual que ha hecho en otras ocasiones, está queriendo fingir ser un experto en el tema del entrenamiento sin tener ni idea.

Uno de los que más duro han cargado contra Xokas ha sido Antonio Gutiérrez, el popular strongman, influencer y portero de discoteca que seguro que, más de una vez, te has cruzado por TikTok u otras redes. Gutiérrez decidió responder a unas declaraciones del gallego en las que este último decía lo siguiente: "Cuando tú solo hablas por tu experiencia personal, lo que haces es desinformar, porque tu experiencia personal me la paso por los cojones".

"Y yo me paso por los cojones tú opinión, que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, que estás tonto perdido. Si yo no tengo ni puta idea de LoL, no hablo de LoL. Si yo no tengo ni puta idea de WoW, no hablo de WoW. ¿De qué coño estás hablando, tío?", dijo Antonio Gutiérrez visiblemente alterado y causando un gran revuelo en redes sociales con su reacción.

De entre todas las contestaciones al clip de Gutiérrez, una de las más sonadas ha sido la de Coscu. El argentino ha expresado lo siguiente: "Las ganas de llamar la atención que tiene este insoportable… Siempre me aparece en TikTok criticando a Mazza, a Xokas o a Andoni. Qué infumable. Flaco, nadie quiere ser powerlifter y parecerse a vos, deja de romper los huevos". Desde luego, está la cosa calentita.