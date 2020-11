Bad Bunny sortea 5.000 dólares entre sus fans para hacer un guiño al éxito de 'Dákiti'

Bad Bunny sigue celebrando el éxito de 'Dákiti'. El puertorriqueño continúa en lo más alto, tanto en la lista Billboard Global 200 como en el top global de Spotify y, además de chulearse de ello en redes sociales utilizando al asistente virtual de su teléfono móvil, ha querido celebrarlo con sus fans.

San Benito ha hecho honor a su apodo de santo y ha sorteado nada más y nada menos que 5.000 dólares en su cuenta de Instagram. El requisito para conseguirlo era comentar #Dákiti en su última publicación, donde aparece con un pronunciado grano en la barbilla. La cuenta de esta red social que más veces lo hiciera se llevaba el premio.

La cantidad no es al azar sino que tiene un significado y un propósito concreto: hacer un guiño a la letra de su último single; a la parte en la que el 'conejo malo' habla de que está tan pillado por esta chica que aunque no sea su 'señora' no le importa gastarse una buena cantidad de dinero en ella (exactamente en la canción dice 'cinco mil') para darle lo mejor como maquillaje, prendas de lujo o joyas.

De entre los casi cinco millones de comentarios que ha recibido la publicación, la afortunada ha sido la usuaria @vvictoriaarias. Para comunicarlo, el cantante de 'Yo Hago Lo Que Me Da La Gana' ha publicado una historia de Instagram en el que aparecía la foto de perfil de esta junto a gifs de celebración. La ganadora ha compartido en su cuenta cómo Bad Bunny se ha puesto en contacto con ella a través de mensaje privado: "Tú, toma 5 mil, gástalo", le ha puesto por MD tal y como dice la canción.

La joven no podía dar crédito a que el propio Bad Bunny le estuviera hablando. Y no sólo eso, el artista le ha mandado también una foto en la que aparece con su ya habitual sombrero de explorador color verde caqui haciendo el símbolo de la victoria con los dedos y poniendo una mueca graciosa: "Oh dios mío, las manos me tiemblan”, ha sido la respuesta de la chica.

"Ya puedo morir feliz, chicos", ha comentado la chica y no nos extraña, ya que se trata de una cantidad de lo más generosa que no viene nada mal en los tiempos que corren.