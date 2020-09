Billie Eilish anuncia 'World's a Little Blurry': esto es todo lo que sabemos sobre su documental

A Billie Eilish todavía le quedan tres meses para cumplir los 19 años y ya tiene una vida que merece ser contada en un documental. Así lo creen sus millones de fans por todo el planeta y los productores de 'The World's a Little Blurry', la cinta que estrenará en 2021.

Será en cines y en la plataforma digital de Apple, y lleva en producción algo más de un año. Se trata de un retrato de la joven estrella desde que comenzó a ser mundialmente famosa, y está dirigida por R.J. Cutler, quien ya es un veterano en el mundo de los documentales e incluso dirigió una serie de televisión dedicada al videojuego Call of Duty.

El período que sigue la cinta centrándose en la cantante abarca desde que debutó con 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', el disco que la lanzó a la estratosfera musical, y se ha seguido grabando hasta que llegaron los tiempos del COVID-19.

Con las giras suspendidas y la producción de nueva música pausada, en los 90 minutos previstos para la cinta habrá también hueco para contar cómo fueron sus humildes comienzos.

De lo poco que se sabe de 'The World's a Little Blurry' es que habrá grabaciones inéditas de Billie cuando era una niña, así como conversaciones infantiles entre ella y Finneas. Ambos las grabaron cuando solo soñaban con el éxito, sin imaginarse que alguna vez ganarían un Grammy. Por cierto, este año llevan unas cuantas nominaciones ya en los Billboard Music Awards...

El reconocimiento profesional y de la crítica le llegó precisamente al conseguir cinco premios capitales en esos galardones, entre los que estaban Mejor Artista Revelación, Mejor Disco del Año, Mejor Grabación del Año y Mejor Canción del Año. Todo eso, recordemos, con 17 primaveras y en su debut.

Además, rompió el record como la solista más joven en ganar el mejor disco del año, desbancando por dos años a ni más ni menos que Taylor Swift. De hecho, se espera que haya declaraciones de otros artistas de la talla de la princesa del pop en 'The World's a Little Blurry'. Deseando estamos de echarle un ojo.