Black Alien quiere revertir su proceso y empezará reconstruyéndose el rostro

Sin lugar a dudas, Black Alien ha sido uno de los personajes salidos de Internet que más nos han impactado durante estos últimos años. Y es que su proyecto —tratar de parecerse lo más posible a un alienígena a través de operaciones estéticas y modificaciones corporales extremas— es realmente impresionante, en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, parece que ahora el Black Alien se está empezando a arrepentir.

Hace un tiempo, el influencer comunicó su decisión de parar su proyecto, ya que comenzaba a no sentirse a gusto con él. No obstante, en las últimas horas hemos podido saber que ya no solo quiere detenerlo, si no que quiere llegar a revertir el proceso y el primer paso para ello será reconstruir su rostro, tal y como ha comentado su actual pareja a través de Instagram.

"La punta cartilaginosa de la nariz cumple una función, igual que los pelitos. Al quitarla, el aire ya no se caliente primero, hay más dificultad en el olfato y más proliferación de bacterias. Solo con el tiempo y la convivencia puede ver realmente que los detalles "sencillos" del cuerpo son en realidad necesarios e importantes para una calidad de vida. Ahora la meta es reconstruir todo el rostro de Black Alien para que recupere sus funciones vitales y calidad de vida. Así como la pérdida del oído a raíz de la amputación de las orejas", explicó la novia de Black Alien.

Pero como se suele decir, del dicho al hecho, hay un trecho. Y es que después de las modificaciones tan bestiales a las que se ha sometido Black Alien durante los últimos años, parece muy difícil que su rostro vuelva a recuperar su estructura original. Aún así, esperemos equivocarnos y que el proceso de Black Alien se pueda revertir para que recupere su calidad de vida previa.