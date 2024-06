Bochorno racista en Bellum 2: "Tú tienes que salir a la calle con una pistola, perro"

El retorno de Bellum, la serie creada por Xokas, se ha consolidado como una de las series más grandes de lo que llevamos de año en Twitch. Sin embargo, parece que no ha empezado con el mejor pie posible, ya que, prácticamente, vamos a polémica por día. Primero, la expulsión de Axeel, un conocido jugador de Fortnite, generó acalorados debates, intensificados por los comentarios críticos de Xokas hacia la comunidad de Fortnite. A esto se sumó la controversia con MarkiLocuras, la cual también ha conseguido acaparar varios debates en redes sociales y, también, por parte de los propios creadores.

No obstante, el conflicto más grave hasta la fecha se desencadenó durante el día de ayer cuando Tense1983, uno de los participantes de Bellum 2 , realizó una serie de comentarios racistas dirigidos a su compañero Zeko. El desencadenante de estos ataques fue un raideo, una acción común en Rust, donde un jugador invade la base de otro. La reacción de Tense1983 fue desmedida y lamentable, arremetiendo contra Zeko con insultos racistas.

Entre los comentarios ofensivos, Tense1983 afirmó: "Siendo latino seguramente no pueda salir de Argentina con el dinero que gana. Yo puedo salir a la calle a las 5 a.m. y no me atracan, tú si quieres hacer eso tienes que ir con una pistola por si acaso, perro. Esto es Europa, aquí tenemos dinero cabrón". Estas declaraciones no solo ofenden a Zeko, sino a toda la comunidad latina, perpetuando estereotipos y fomentando el racismo.

La reacción de la organización de Bellum fue inmediata. Ante la gravedad de los comentarios, decidieron expulsar a Tense1983 de la serie, enviando un mensaje claro contra el racismo y la discriminación. En pleno 2024, sigue siendo necesario enfrentar y denunciar estas actitudes, especialmente en plataformas con tanta visibilidad e influencia.

Una verdadera lástima que este tipo de actitudes empañen las cosas. Pero, desde luego, está claro que ante actitudes tan bochornosas y lamentables como la de Tense no se puede ceder ni un solo milímetro.