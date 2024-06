Xokas explota en directo después de que un streamer le amenace: "¿Me estás retando a algo?"

Durante el día de ayer, el popular streamer gallego, Xokas, protagonizó un momento de alta tensión en directo tras un incidente en su serie de Rust, Bellum 2. El conflicto comenzó cuando AxeelFN fue sancionado por su conducta en el juego, una decisión que algunos consideraron exagerada. Las críticas no tardaron en llegar, incluyendo la de otro jugador de Fortnite que entró al chat de Xokas para expresar su descontento y lanzar una provocación o, mejor dicho, una amenaza en toda regla. Esto llevó al streamer gallego a responder de manera contundente.

"¿Me estás retando a algo? Otro fortnitero… ¿Tu eres consciente de que tendrías que subirte a un taburete para mirarme a la cara?", exclamó Xokas durante el directo, claramente molesto. La situación escaló cuando añadió: "Tienes suerte de que no me tienes en la vida real de frente, fiera. La madre que me parió con el niño de mierda del Fortnite".

En medio de su enfado, Xokas también anunció que no invitaría a más jugadores de la comunidad de Fortnite a sus futuras series, una decisión que ha generado diversas reacciones entre sus seguidores y el público en general. Aún así, veremos si llega a ser cierta esta declaración de cara a futuras series llevadas a cabo por el creador de contenido gallego.

Desde luego, Bellum 2 ha comenzado cargado de emociones fuertes. En tan solo tres días de serie, ya ha habido varias polémicas y algún que otro expulsado de la serie. Y esto no ha hecho más que comenzar.