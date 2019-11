Tras encadenar unas cuantas noticias algo tristonas, los aficionados al K-pop merecían algún notición que les animara la existencia. El yin y el yang de la bandera surcoreana parece haber influido en la suerte y después de la tempestad ha traído una gran novedad: la banda Seventeen hará gira por Europa.

Así lo ha confirmado la discográfica a través de Twitter, dando una alegría a los miembros de Carat (como se conoce a los fans de Seventeen) y a los kpoperos en general. El grupo de 13 integrantes nunca había pasado por nuestro continente, lo que añade valor a su visita. Lo que sí se sabe es que estarán promocionando su último trabajo, 'Ode to you', y que no llegarán a occidente hasta el año que viene.

Todavía no hay fechas, ciudades o ni siquiera países mencionados en el anuncio de este acontecimiento, por lo que los Carat se están mordiendo las uñas y pidiendo a gritos (o a tuits) que Seventeen actúe cerca de ellos. A los que más se oye es a los españoles, cómo no...

Carat significa en español 'quilate', una medida que valora la pureza de piedras o metales preciosos. El símbolo de Seventeen es un diamante que forma los números 1 y 7 (o sea, 'seventeen'), y de ahí que a los fans se les conozca con este apodo.

Los trece chicos que forman Seventeen se dividen en tres unidades: la vocal está formada por Jeonghan, Joshua, Woozi, DK y Seungkwan, la del baile por Dino, The8, Jun y Hoshi, y la de hip-hop por Wonwoo, Mingyu, Vernon y S.Coups, siendo este último el líder del grupo. La banda se formó en 2015, y desde entonces ha convencido a fans de todo el mundo para ser considerados como una de las bandas más influyentes del panorama.

Hasta ahora se habían centrado en actuaciones asiáticas, sobre todo en territorio japonés, pero su llegada al Viejo Continente te da un buen motivo para ir ahorrando y que te pegues un homenaje K-pop cuando anuncien sus destinos. ¡Cruzamos los dedos para que España esté entre los elegidos!