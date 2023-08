Bonbon Reich, criticada por sus palabras hacia las mujeres que no quieren tener hijos

Los podcast se han convertido en una de las categorías de contenido para redes más populares durante los últimos años, pero también han supuesto una notable fuente de polémicas para los creadores que aparecen en ellos. Instagramers y tiktokers se han animado a compartir sus opiniones, sin contar con la experiencia de los youtubers y los streamers en el formato de vídeo largo, y sus meteduras de pata les han salido bastante caras. Bonbon Reich es una de las que más pequeñas polémicas ha protagonizado, debido a sus palabras en su podcast, 'Pijama Party'.

Todo empezó cuando Bonbon Reich decidió expresar su opinión al respecto de las mujeres que no quieren tener hijos. Señaló que no las comprendía, ya que, en su opinión, tener un hijo era de las mejores decisiones que alguien puede tomar, y ser capaz de crear una vida es un privilegio que debe aprovecharse. Aunque muchos han entendido por dónde quería ir la influencer con estas palabras, no han aceptado que pusiera el focoen las mujeres que no comparten su opinión. Por otro lado, su compañera de podcast, Nuria Casas, se ha mostrado mucho más empática con las mujeres que no quieren ser madres, aunque también ha expresado frases que han sido muy criticadas, como "Tener un hijo es la mayor muestra de amor a tu pareja".

A pesar de que lo más seguro sea que estas dos chicas solo quisiesen hablar de las bondades de tener un hijo, su forma de expresar sus ideas ha sido lo que ha enfadado a muchas personas, que han interpretado este episodio de su podcast como un ataque. Creadores de contenido como el tiktoker Kappah han tenido palabras muy duras para Bonbon Reich, a quien ha acusado de explotar laboralmente a su hijo para sus redes sociales.

Este choque de visiones tiene difícil solución, y más en un entorno con tanta tendencia a la polaridad como lo son las redes sociales. Este debate ha dado muy poco fruto: quienes pensaban una u otra cosa antes de las palabras de estas influencers, siguen pensando lo mismo ahora. ¡Solo queda esperar que este sea el último de los conflictos de este tipo que se generen!