Más de una semana ha pasado desde que Ariana Grande anunció por las redes sociales la próxima canción que sacaría a la luz. Los nervios entre los fans, obviamente, no han parado de crecer y de hacerse cada vez más grandes. Además, la cantante no ha hecho más que aumentar la espectación, pues durante los días de cuenta atrás, ha estado compartiendo sutiles avances de lo que se traía entre manos...

Pero toda la tensión acumulada ha merecido la pena, pues el tema se lanzó a las 6 de la mañana del 2 de agosto (hora española)a todas las plataformas. A menos de cinco horas después de su lanzamiento, el videoclip ya alcanzó el millón y medio de visitas en Youtube. Si todavía no lo has escuchado, ya estás tardando.

Es una canción de Ariana Grande; no hace falta añadir más, pues de su nombre no se espera poco. En el tema, una Ariana busca la atención del chico por el que está colada hasta los huesos, y verle con otras le come por dentro. ¿Quién no ha sentido celos por aquella persona que le encanta, y a quién nunca le han comido los nervios y el miedo a revelar sus sentimientos? A veces llegan las ganas de matar a alguien, y principalmente a la persona que se interponga entre tú y esa que te vuelve loca y por la que eres capaz de todo: desde lanzar flechas a lanzar corazones por las tetas... O al menos eso es lo que hace Ariana en el vídeo.

Es una canción para los que alguna vez nos hemos sentido así, para los que se han enamorado alguna vez. Y ya lo explicaba la artista en un tweet: ?Queríamos hacer algo que capturara esa sensación de tener miedo de dar el salto y tener la confianza, no querer sentirte herida o sentir que no eres suficiente para esa persona... Pero también cómo se siente tener un flechazo paralizante en alguien?.

Lo mejor de todo es que ni la canción ni su vídeo son un drama. Al revés, acabas riéndote de la situación, porque te recuerda a momentos específicos en los que te has sentido así. El amor es muy complicado? Pero lo vivimos todos, y Ariana lo refleja muy bien en ?Boyfriend?.

Por supuesto, en las redes ha dado muuuuucho juego.

Además, con esa voz que tiene es imposible quedarte indiferente, te gusten más o menos sus canciones. Y se nota en su música que colabora con muchos artistas diferentes y sabe adaptarse a cualquier género musical. Encima en el tema está muy bien acompañada, por dos chicos que todavía conocemos muy poco, pero lo suficiente como para creer que van a petarlo porque molan mucho. Es un dúo de pop llamado Social House. Ambos son nativos de Pittsburg y pronto podrás conocerlos, pues aparte de los tres singles que han lanzado este año, están preparando su EP debut ?Everything Changed?, que se lanzará el próximo 9 de agosto a través de School Boy/Republic. Además, no han aparecido de repente; ayudaron a Ariana a producir ?Thank U, Next? y ?7 rings?. Y la verdad es que han hecho un equipo muy guay. Parece que lleven toda la vida haciendo temas juntos.

Atención...Aquí tienes 'Boyfriend'. Disfrútala.