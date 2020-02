Los trailers, teasers, adelantos y previews dejaban claro que el programa de Jimmy Fallon con BTS no iba a ser uno más. El grupo y el presentador han hecho buenas migas desde la primera vez que visitaron The Tonight Show, así que era normal la expectación que podía levantarse alrededor de un nuevo episodio que juntara a ambos artistas.

El propio Fallon se encargaba de enseñar cómo se preparaba para el evento, rodeándose de los peluches de BT21. El guiño a la serie animada era solo una pequeña parte de lo que habían preparado para los reyes del K-pop, en un segmento de televisión que muchos miembros del ARMY han acogido como histórico.

"Estoy muy orgulloso del programa de esta noche", decía Jimmy horas antes de la emisión. "Es un capítulo muy diferente a lo que hacemos normalmente, divertidísimo y lleno de sorpresas. Y BTS lo hizo genial contestando las preguntas de los fans. Y sí: estuvimos grabando en Grand Central a las cuatro de la mañana".

Se refiere a una de las estaciones de metro más importantes de América, situada en la ciudad de Nueva York y por donde pasan 750.000 pasajeros al día. Por unas horas fue el escenario de un espectáculo que solo se podían permitir las grandes producciones de cine, si bien con los chicos de BTS parece que todo es posible.

Los titanes del K-pop se marcaron una actuación para el recuerdo, con el tema 'ON' de 'Map of the Soul: 7' como absoluto protagonista. Pero es que además hicieron una ronda de Olimpiadas en el Metro, una serie de alocados juegos que muy probablemente no serán disciplina olímpica real por ahora. Uno de las pruebas era 'Protege al Pato', donde había que derribar a patitos de goma rivales mientras defendías el tuyo, y otro se llamaba 'Baila a tu Sombra y Guantes Fuera', título bastante descriptivo de lo que había que hacer.

Todo tenía un saborcillo a fiesta en vez de entrevista, así como una capacidad envidiable para sorprender a los invitados y a la audiencia mientras viajaban por la ciudad. Todo en vagones de metro a través de túneles que habían cerrado en exclusiva para ellos. Ni nos queremos imaginar la fortuna que ha tenido que costar todo, aunque el resultado ha merecido la pena. De sobra, vamos.

Jimmy, además, tuiteaba más detalles y se atrevía hasta con retos de TikTok para la audiencia, un ideote que tuvo la repercusión esperada: #BTSFallon estuvo de Trending Topic mundial durante horas.

La semana va a estar ajetreada para los siete chicos de oro, porque hoy mismo se los lleva de paseo James Corden con su programa Carpool Karaoke. Con BTS a bordo, seguro que también es un paseo de lo más entretenido.