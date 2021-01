BTS y Shinee, los dos grandes comebacks del K-pop

El mundo del espectáculo ha sido uno de los más golpeados en 2020 a nivel global, con la música coreana como representante perfecto de un género que tenía todas las papeletas para aumentar su influencia el año pasado. Pero incluso con las dificultades de los tiempos que corremos, y aun siendo temporada baja dentro del sector, nos llegan buenas noticias.

La primera es el anuncio del '2021 BTS Winter Package', el paquete especial de merchandising que la super boy band lleva poniendo a la venta cada invierno desde hace unos años. Dado el tumultuoso 2020 que habíamos vivido, estaba en el aire que en la nueva temporada estuviera disponible. La confirmación, por supuesto, ha encantado a los fans.

El anuncio, cien por cien invernal en su diseño de producción, se grabó en la provincia de Gangwon, una región montañosa conocida por sus pistas de nieve y por la ciudad de Pyeongchang, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de 2018. Todavía no hay datos sobre el contenido ni el precio, pero ya puedes ir preparando la cartera: el pack de 2020 costaba más de cien euros.

Por lo menos el comeback de SHINee no tiene coste alguno: el grupo ha confirmado hoy que su esperado regreso será con el especial 'The Ringtone, SHINee is Back', un programa en directo que se emitirá el próximo domingo.

Durante el mismo (que se podrá ver a través de su canal en YouTube) está previsto que hagan un repaso a toda su carrera y que adelanten contenidos sobre su próximo álbum. La promesa de su regreso la hizo su discográfica en nochevieja, y se produce después de que los miembros Onew, Key y Minho hayan completado el servicio militar.

Todavía es pronto para hablar de giras, conciertos presenciales y, básicamente, recuperar la normalidad en el mundo del espectáculo, pero por lo menos parece que en el K-pop se están buscando las castañas para que el ritmo no pare.