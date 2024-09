¿Cambio de plataforma a la vista? TheGrefg no le cierra las puertas a Kick

El conocido streamer murciano TheGrefg, uno de los más populares del panorama español, podría estar considerando un cambio importante en su carrera. Tras un mes de aventuras que lo llevó desde Corea del Sur hasta el Santuario de Frank Cuesta en Tailandia, el creador de contenido ha vuelto a Andorra con algunas reflexiones sobre su futuro en Twitch.

Durante su estancia en Tailandia, TheGrefg realizó un directo especial en la plataforma Kick, en colaboración con Frank Cuesta, para recaudar fondos destinados a salvar el santuario de animales de este último. La transmisión fue un éxito rotundo, recaudando 50.000 euros en menos de 24 horas, cifra que TheGrefg duplicó con una aportación personal. Este logro ha abierto un debate sobre el futuro del streamer en Twitch, especialmente en un momento en que muchos creadores de contenido están optando por migrar a plataformas alternativas como Kick.

En recientes declaraciones, TheGrefg confirmó que se reunirá con representantes de Kick para discutir posibles colaboraciones, aunque aclaró: "De momento seguiremos en Twitch. Obviamente en Kick después del directo que hicimos están híper cachondos, están más cachondos que yo, pero hablaré con ellos y... Yo tengo claro que no voy a hacer nada que perjudique mi contenido u os perjudique a vosotros. Partiendo de esa base veremos lo que hacemos, pero de momento seguimos en Twitch". Aún así dejó claro que, aunque está abierto a nuevas oportunidades, aún no ha firmado ningún contrato con la plataforma verde. "No quiero adelantar nada porque no sé si va a salir algo", comentó, dejando la puerta abierta a un posible cambio.

Por el momento, TheGrefg seguirá transmitiendo en Twitch, pero no descarta un futuro cambio si las condiciones son favorables y no perjudican a su comunidad. La incertidumbre sobre su decisión final mantiene expectantes a sus seguidores, quienes esperan conocer el desenlace de esta historia en las próximas semanas.