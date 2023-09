El cambio radical del streamer Carras dos años después de su foto viral

Las redes sociales pueden ser un lugar terrible y despiadado lleno de odio y de personas que sin conocerte están dispuestas a atacarte y criticarte sin saber el daño que pueden llegar a hacer.

Uno de esos ejemplos lo vivió en sus propias carnes un creador de contenido murciano llamado José Carrasco en 2021. Este streamer, youtuber y periodista acumulaba entonces 20.000 seguidores en su canal de YouTube que seguían sus vídeos sobre fútbol y FIFA.

Cuando José decidió compartir una foto con sus seguidores celebrando su 23 cumpleaños no esperaba recibir un mensaje tan desagradable como el que recibió de parte de un tuitero anónimo que se hace llamar @mrcigarroti. "Suelo tener bastante sentido del humor con estas cosas, nadie querría ser la silla, pero joder, hasta en el cumpleaños, no sé. Ni la tarta me la he comido yo solo, ni estoy celebrando que peso 23 toneladas, por si acaso lo específico.En fin. Empezando bien el lunes", respondió Carras con una elegancia increíble haciendo que el tuit se volviera viral y recibiera una gran ola de apoyo.

Lo que tampoco sabía José es que ese hiriente comentario, la viralidad de su tuit y el aluvión de mensajes de apoyo que recibió serían el inicio de un cambio en su vida con el que ha conseguido mejorar su salud y perder una enorme cantidad de peso.

Dos años después ha publicado una nueva foto por su 25 cumpleaños con la misma camiseta. Esta vez hay dos tartas, aparece junto a su novia y prácticamente no parece la misma persona después de todo el peso que ha perdido.

"Se cumplen 2 años de mi tweet viral. Eternamente agradecido al comentario de Carlo Cigarrotti, a mi respuesta, a vuestro apoyo y al destino.La tradicional foto con esta camiseta no podía faltar", ha escrito en este nuevo tuit que ha sido reproducido 2.5 millones de veces y acumula 20.000 retuits.

También ha querido explicar que "Quiero volver a contar que tiempo después hablé con Carlo Cigarrotti y todo bien. Me pidió disculpas e incluso intercambiamos palabras de cariño mutuo por las consecuencias de esto".

Varios meses después de aquel famoso tuit viral, el 9 de febrero de 2022, se sometió a una operación bariátrica. "Estoy muy lejos de mi objetivo y este es el principio de un camino muy largo, pero es “agradable” que la báscula de mi casa ya coja mi peso y no de error al subirme. Pasito a pasito", escribía en Twitter tras la operación.

Tres meses después desvelaba que ya había conseguido perder 40 kilos y 6 meses después había bajado desde los cerca de 200 kilos que pesaba antes de la operación a 127 kilos. Finalmente en un año Carrasco logró bajar de 90 kilos reduciendo su peso a más de la mitad: "Ni los médicos dan crédito a la cantidad de peso que he perdido, no es el proceso normal. Se llegó a hablar de 80 y pico, pero en dos años, y no llevo ni uno".

Otra vez más la foto de cumpleaños se ha llenado de mensajes positivos y felicitaciones por su gran cambio. "Sí señor. Esta actitud te llevará a grandes cosas, no la pierdas que es solo el inicio", escribió el caster @suja_gg.

"No había mejor manera de afrontar el Tweet que lo que has hecho", le ha dicho por su parte el influencer gastronómico @CenandoconPablo.