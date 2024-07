El canal principal de Rubius en YouTube corre el riesgo de ser cerrado por culpa de una discográfica: "Me han amenazado"

No cabe duda de que Rubius es uno de los rostros más emblemáticos de YouTube en nuestro país. Desde que comenzase su andadura subiendo vídeos a la plataforma, el creador de contenido ha hecho feliz a más de una generación. Sin embargo, según ha contado en uno de sus directos más recientes en Twitch, su canal de YouTube podría estar en peligro por culpa de una discográfica.

Tal y como ha explicado, algunos de sus vídeos más míticos fueron retirados de su canal por problemas con el copyright. "A día de hoy seguimos luchando por eso. La mitad de mis vídeos top no están. Lo de las discográficas… que hayan estado monetizando mis vídeos y ganando una de pasta enorme con esos vídeos durante años para que después me los oculten me toca muchísimo los huevos", ha comentado Rubius. Pero, ¿qué pasaría si intentase volver a publicar esos vídeos?

"Si intentase publicar estos vídeos, en teoría me los vuelven a tirar y ya sí que hay riesgo de que pueda incluso perder mi canal principal, de que me lo borren del todo. Me han llegado a amenazar diciendo: o nos pagas X o te borramos el canal. Me parece súper heavy, la verdad", continuó. Rubius también puntualizó que quiere resolver la situación antes de que acabe este año, ya que cuanto más tiempo pase, más se olvidarán estos vídeos que tanto significan para él sentimentalmente.

Desde luego, se trata de una situación bastante complicada. Y es que el tema de las discográficas y los derechos de autor en YouTube puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza. Esperemos que Rubius pueda recuperar su vídeos, ya que eso sería motivo de alegría tanto para él como para la Criaturitas del Señor.