"Todos los niños crecen, menos uno", así comienza el libro de Peter Pan, con una verdad como un templo y es que, queramos o no, el tiempo pasa y tarde o temprano nos hacemos mayores. Nuestros influencers, youtubers y cantantes favoritos no iban a ser menos. Recopilamos cómo han crecido Paula Gonu, Marta Díaz, The Grefg, Chiara Ferragni, Rosalía, Billie Eilish y Auronplay. Atención porque a algunos de ellos ¡cuesta reconocerlos!

Paula Gonu

Nuestra Persona Guapa demuestra que tiene estilo desde que era pequeña. Si viéramos la foto tapando el nombre de la cuenta, nos costaría mucho saber que es ella y es que va de lo más peripuesta con gafas de sol, bolso y sandalias.

Marta Díaz

La influencer y youtuber Marta Díaz sigue teniendo la misma carita y la misma expresión sonriente y divertida que cuando era pequeña. Lo único que ha cambiado es su pelo. A pesar de que sigue manteniendo su color natural, ha dejado que su melena crezca considerablemente.

TheGrefg

Al ex de Marta Díaz, cuesta un poquito más reconocerlo y es que la barba hace mucho en los hombres llegando a convertirlos en personas totalmente distintas. Antes de que terminara la década, el streamer TheGrefg compartió con sus seguidores su propio #10yearschallenge para que estos pudieran comprobar su cambio.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni es una de las bloggers e influencers pioneras y, a partir de entonces, ha levantado todo un imperio a su alrededor. ¿Lo último? Un documental sobre su vida. Chiara nos tiene acostumbrados a subir fotos en las que se la puede ver de bebé y en las que el parecido con su hijo Leo es mucho más que razonable. Sin embargo, en esta fotografía la creadora de ‘The Blonde Salad’ aparece ¡pelirroja!

Este ‘Tu Cara No Me Suena’ es un dos por uno porque también se puede apreciar el cambio de su hermana pequeña Valentina.

Rosalía

A pesar de que no aparece con sus uñas de gel ni sus llamativos modelitos, Rosalía sigue manteniendo la misma mirada: Como ella misma dice en el pie de foto “seguimos en las mismas” y es que su espíritu entusiasta no ha cambiado. En la imagen se la puede ver en un parque de su pueblo con el pulgar levantado y demostrando que su gusto por las joyas ostentosas viene de lejos, ya que va ataviada de ‘oros’.

Billie Eilish

Bilie Eilish es la más joven de nuestra lista. A pesar de que no hace mucho que dejó de ser pequeña la artista ha cambiado mucho, sobre todo por su personal estilo y sus tintes de pelo constantes en colores llamativos como el verde o el azul. Aquí podemos verla en un vídeo mostrando que su talento por la música le viene casi de nacimiento en un vídeo para celebrar su 18 cumpleaños.

Auronplay

El youtuber Auronplay ha cambiado muchísimo. Al igual que pasa con TheGrefg, la barba le cambia por completo y cuesta mucho asociar su imagen de niño con la actual.