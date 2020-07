Eso del famoseo tiene cosas que el resto de mortales quizá no lleguemos a ver nunca: fiestones VIP donde solo van los más guapos, mansiones, viajes de superlujo... Pero eso no significa que a las celebrities más top no les guste experimentar emociones normales.

Algunas de ellas prefieren quedarse en casa echando una partida, porque claro, entre elegir coche, maquillarse y ponerse un modelito digno para salir en las revistas no tiene que ser fácil. Y no nos engañemos: eso de quedarse tumbados en el sofá chateando con tus amigos es a veces un planazo al que ni los rostros más populares pueden resistirse. De entre los muchos famosos que han reconocido jugar a videojuegos estos son los que más nos han llamado la atención:

1- Ariana Grande

La cantante y actriz saca partido a su vena gamer a la menor oportunidad. Y si tiene alguna duda, le pregunta a sus 136 millones de seguidores en Instagram. "¿Alquien sabe cómo jugar a Mario Kart con un amigo desde diferentes localizaciones en Nintendo Switch", escribió en esa red social, pidiendo además que se dieran prisa en contestar. Por cierto, es una experta en Pokémon y hasta tiene un tatuaje en el brazo de uno de ellos.

2- Justin Bieber

Los believers son quizá los fans más entregados en el mundo de la música, y aun así ni ellos se dieron cuenta de que Justin Bieber andaba en busca de una especie rara en Pokémon Go! por la calle. El canadiense también le da al Call of Duty, pero llama la atención que cuando salió con el juego de móvil por las calles de una gran ciudad pasara totalmente desapercibido.

3- Cara Delevigne

Esta polifacética modelo y actriz ha confesado en alguna ocasión que le encanta los videojuegos, motivo por el que fue una de las protagonistas de la campaña de Call of Duty hace un par de años (en el vídeo de abajo, a partir del 01:15). Además, hace de DJ en una de las emisoras de GTA V y se relaja a menudo jugando a la Xbox.

4- Asa Butterfield

El protagonista de 'El Juego de Ender' o 'Sex Education' ha tenido tiempo a sus 24 años de compartir pantalla con grandísimas estrellas del cine y, sorprendentemente, de jugar profesionalmente a Super Smash Bros. Ultimate. No es raro verle en sus redes sociales viajando por todo el mundo para jugar un torneo.

5- Drake

Uno de los raperos más exitosos del mundo es también un fanático de Fortnite. Sus streams con Ninja jugando al battle royale acumulan millones de visualizaciones, y su afición le impulsó a invertir en un club de esports. ¿Quizá su pasión por los videojuegos le pasó factura con Rihanna?

6- Lady Gaga

La superestrella del pop es también superfan de Bayonetta, un título de acción que la verdad es que le pega todo a Lady Gaga. Entre la música a tope de power, los vestidos de la heroína y la acción loquísima del juego, casi parece raro que no haya sido diseñado por ella misma.

7- Henry Cavill

El actor que hace de Superman está enganchado a World of Warcraft desde hace años, según sus propias palabras. De hecho, casi se pierde la prueba para hacer del héroe de DC porque precisamente estaba echando unas partidas. ¿O serían unas superpartidas? (Perdón...)

8- Selena Gómez

Otra de las cantantes ilustres de la lista admite que le gusta echar partidas online porque nadie sabe quién es ella en realidad. Y es que con 156 millones de seguidores en redes sociales, seguro que de vez en cuando hasta Selena necesita un respiro.