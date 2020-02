Ayer se hizo pública la lista de los temas que vamos a poder encontrar dentro del álbum del Bangtan. Se trata de un total de 20 canciones que incluyen temas de su anterior disco ‘Map Of The Soul: Persona’, como, por ejemplo, la ‘Intro: Persona’, ‘Dionysus’, ‘Make it right’ o ‘Boy with Luv’ junto a Halsey.

Una de las sorpresas ha sido la colaboración junto a la cantante australiana Sia con una versión de ‘ON’ que sólo estará disponible en las plataformas digitales pero que no estará incluida en el disco físico.

Sin embargo, lo que ha hecho enloquecer a los fans de BTS ha sido la confirmación de que Troye Sivan ha participado en la composición del tema ‘Louder than bombs’.

Este anuncio ha sido toda una alegría para el colectivo LGBT del ARMY, ya que muchos llevaban un tiempo pidiendo una colaboración entre ambos. En Abril de 2019 BTS mencionaba en una entrevista que Troye, Drake y Billie Eilish eran sus colaboraciones soñadas.

Troye Sivan es un artista multidisciplinar que se dio a conocer a través de covers en YouTube que le llevaron a publicar un EP y a realizar colaboraciones con Ariana Grande o Charli XCX.

También ha participado como actor en varias películas como ‘Boy Erased’, donde además compuso un tema para la banda sonora con la que fue nominado a Mejor Canción Original en los Globos de Oro. Sin embargo, el premio se lo terminó llevando Lady Gaga por ‘Shallow’.

A pesar de que, de momento, no les podremos escuchar cantando juntos, los fans han celebrado esta victoria para el colectivo LGBT en las redes sociales.

Aquí tienes la lista completa de temas:

1. Intro : Persona

2. Boy With Luv (Feat. Halsey)

3. Make It Right

4. Jamais Vu

5. Dionysus

6. Interlude : Shadow

7. Black Swan

8. Filter

9. My Time

10. Louder than bombs

11. ON

12. UGH!

13. 00:00 (Zero O’Clock)

14. Inner Child

15. Friends

16. Moon

17. Respect

18. We are Bulletproof : the Eternal

19. Outro : Ego

20. ON (Feat. Sia)