Cómo hacer un subathon con TikTok: todas las ventajas y limitaciones

El formato del stream es cada vez más popular entre los creadores de contenido, incluso entre aquellos que no son nativos de plataformas como Twitch. Aunque muchos deciden dar el salto y crear un perfil nuevo en uno de estos sites, las redes sociales han sido capaces de ver la demanda por este tipo de contenidos, y no han dudado en implementar funciones con las que sus creadores puedan sacar rédito económico a hacer directos. TikTok es una de las que más éxito ha tenido a la hora de introducir estos streams en la navegación, pero todavía no son muchos los ingresos que se pueden conseguir con ellos. Con este contexto, se entiende mucho mejor que ahora haya decidido lanzar la opción de hacer subathons, un clásico de las plataformas de streamers que está enfocado en la generación de ingresos en un periodo muy corto de tiempo.

Un subathon es una emisión en directo de larga duración que se extiende en el tiempo en base a las suscripciones que los espectadores paguen. Cada suscripción añade unos segundos o unos minutos al contador, y el stream termina cuando el contador llega a cero. En plataformas como Twitch, ese contador puede estar activo durante días o semanas, con los obligatorias paradas para descansar. En el caso de TikTok, las características de la plataforma y las ganas de evitarse problemas han llevado a que el límite de tiempo se sitúe en las ocho horas, para que los streams no superen en ningún caso la duración de una jornada laboral.

Quienes estén acostumbrados a ver subathons, sabrán que esta limitación de tiempo le quita gran parte de la gracia al formato. La emoción de este tipo de eventos está en que se prolonguen, y en ver cómo el creador vive un stream de tantísimas horas. Los directos de ocho horas parecen algo casi rutinario para un streamer cualquiera, que es capaz de hacer entre cuatro y seis horas de contenido en cada directo. Por tanto, aunque es posible que muchos se animen a probarlo, es muy difícil que este tipo de streams lleguen a suponer una competencia para plataformas como Twitch o Kick.