Cada vez parece más probable que BTS no va a poder venir a España en 2020, teniendo en cuenta las restricciones que siguen imponiendo los gobiernos a las concentraciones de gente y que se mantendrán, al menos en nuestro país, hasta finales de año. Pero hay un sitio donde no pueden poner límites: Internet.

Kim Namjoon (RM) tumbó ayer él solito a YouTube con una retransmisión desde su casa, algo que se va a volver habitual desde la semana que viene (lo de los directos caseros de BTS, lo otro esperamos que no). Y hoy, desde las cinco de la mañana, podemos disfrutar del Bang Bang Con, la iniciativa que han desarrollado para compensar por la incertidumbre de su World Tour.

Map of the Soul 7 llevaba muchos meses en preparación y evidentemente no hay ningún concierto todavía grabado, porque el estreno de la gira se vio retrasado a causa del coronavirus. Sin embargo, hay grandísimas actuaciones de la banda que BTS ha querido recuperar y que ofrece gratis a través de su canal de YouTube.

El estreno de hoy tiene como menú el ‘BTS 2014 Live Trilogy: Episode II The Red Bullet (2014 Memories)’, más tarde el ‘2015 BTS Live On Stage’ y termina con el ‘2016 BTS Live On Stage: Epilogue’. Para mañana domingo emitirán el ‘2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour in Seoul’, el ‘BTS World Tour ‘Love Yourself’ Seoul’ y otros contenidos más recientes.

Arriba te dejamos el link, pero que sepas (si no lo sabes ya) que los dos días vas a tener que madrugar mucho para asistir al concierto. Empiezan a las cinco de la mañana hora española, aunque si eres muy fan del K-pop seguro que no te importa formar parte de la historia de la banda en el concierto más multitudinario que estos chicos van a dar. Sus espectadores se van a contar por millones, que para algo tienen un Army detrás.