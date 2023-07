Corean el nombre de Shakira a Piqué en la fiesta de la Kings League y le ponen el 'Waka Waka'

Desde que Gerard Piqué y Shakira anunciasen el final de su relación de más de diez años, el exfutbolista ha sido el objetivo de numerosos vaciles que se han hecho totalmente virales: desde los tres hits musicales que la cantante le ha dedicado ('Monotonía', la BZRP Music Session y 'TQG') hasta las interacciones con el público y los creadores de contenido que participan en la Kings League, Piqué ha intentado enfrentarse con humor a esta situación. El último de estos momentos virales habría hecho que el excapitán del FC Barcelona terminase de cabrearse del todo: los asistentes a la fiesta de la Kings League corearon el nombre de su exmujer cuando fue su turno de hablar.

Debido a lo repentino de estos cánticos, Piqué no supo muy bien qué responder ante esta situación, y acabó dirigiendo unas palabras bastante desagradables a todos aquellos que se habían propuesto burlarse de él, a quienes llamó "marionetas" y a los que les dijo que no eran nadie. Si este notable momento de tensión no fuera suficiente, una de las peticiones de canciones a reproducir para esa noche fue 'Waka Waka', el tema que Shakira lanzó para el Mundial de fútbol de 2010, y que ella y Piqué bailaron cuando España se llevó la copa en la competición. Este último vacile provocó, según las personas que asistieron al evento, que Piqué se marchase de la fiesta.

Estas imágenes, compartidas en su mayoría a través de Stories de Instagram, se han hecho virales rápidamente gracias, en gran parte, a la difusión que los fans de Shakira han realizado de ellas. Aunque muchos han aprovechado la situación para burlarse una vez más de Gerard Piqué, otros tantos han recordado que él también se ve beneficiado por esta viralidad recurrente. ¡Siempre hay dos versiones en una misma historia!