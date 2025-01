Crecen los rumores de ruptura entre Ghatta y Reborn

En las últimas horas, las redes sociales han estallado con rumores sobre una posible ruptura entre Ghatta y Reborn, una de las parejas más mediáticas del mundo del streaming. Aunque ni Ghatta ni Reborn han confirmado nada al respecto, comentarios de figuras como el creador de contenido Javi Oliveira y mensajes recientes han alimentado las especulaciones.

Oliveira aseguró en un directo que la pareja habría roto en Nochevieja, aunque habrían intentado darse una segunda oportunidad. Según sus palabras, "hasta entonces han estado en un tira y afloja hasta que lo han dejado definitivamente". Además, indicó que mientras Reborn estaría atravesando un momento difícil, Ghatta habría tomado la decisión con mayor claridad.

La publicación de Reborn en X, aunque no menciona explícitamente a Ghatta ni aborda los rumores, ha sido interpretada por algunos como una referencia a la posible ruptura. "Señores, necesito un tiempo para gestionar, reflexionar y solventar ciertas cuestiones. No sé cuánto tiempo me llevará ya que debo hacer un ejercicio de autocrítica importante. Espero que volvamos a vernos pronto", escribió el streamer.

Este mensaje, sumado a las palabras de Oliveira, ha generado una ola de comentarios en redes sociales, con usuarios debatiendo sobre el estado de la relación. Sin embargo, hasta el momento, ni Ghatta ni Reborn han hecho declaraciones oficiales sobre su situación personal.

La relación entre Ghatta y Reborn salió a la luz en abril de 2024 y desde entonces no ha estado exenta de críticas. Desde su inicio, la pareja ha sido objeto de una intensa atención mediática y comentarios de la comunidad. Por ahora, la supuesta ruptura sigue siendo un rumor. Hasta que alguno de los implicados decida aclarar la situación, los fans tendrán que conformarse con especulaciones que, en muchos casos, parecen avivar aún más el interés en esta historia.