Cristinini, traicionada por una de sus amigas streamers: "Me pone a parir por la espalda"

Hay ocasiones en las que solo hace falta un tuit para que miles de personas enciendan sus alarmas y empiecen a investigar sobre un tema. Esto es lo que ocurrió con Cristinini hace unos días, quien escribió un tuit señalando que había descubierto que una streamer a la que consideraba su amiga estaba criticándola a sus espaldas. Ante esta situación, muchos señalaron que iban a buscar quién había hablado de ella estos días, a lo que ha aclarado que la culpable le ha criticado por privado y no de forma pública.

A causa de todo el revuelo que se ha generado al respecto, Cristinini ha decidido volver a hablar sobre este tema durante su último directo, donde ha expresado que se ha enterado de esto gracias a que tiene amigos que la aprecian. Aun así, ha señalado que no se ha sorprendido tanto al descubrirlo porque siente que a la gente cada vez le da más igual hablar mal de los demás, pero que pese a ello le ha dolido vivirlo de alguien a quien ella "consideraba una amiga".

Además, ha aclarado que no se trata de una situación en la que cada una cuenta una versión, algo que entendería porque "todo tiene dos caras", sino que directamente se ha inventado cosas sobre ella. Esto es algo que considera que es de "ser una mala persona", ya que no entiende por qué alguien haría algo así. Pese a ello, parece ser que esta no es la primera vez que hace algo así, ya que ha revelado que esta "amiga" se ha inventado cosas de otras personas.

Ante esta situación, su comunidad no ha tardado en investigar quién puede ser la amiga de la que habla, de forma que han descartado a personas como Mayichi, AriGameplays, Espe, LakshartNia o Gemita, debido a que han interactuado con Cristinini recientemente. Por ello, tras descartar a todas estas compeñeras streamers, algunos han señalado que podía tratarse de Aroyitt, motivo por el que ha decidido responder la pregunta y aclarar que no ha pasado nada entre ella y Cristinini. Por tanto, mientras ningún streamer revele más información sobre este caso, parece que la situación se quedará sin respuesta. Habrá que ver si en un futuro alguno de los afectados decide compartir algo más sobre esta persona.