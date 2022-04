Dalas Review 'deja las redes': "Si no publico en 10 días es que estoy muerto"

¿Dónde está Dalas Review? ¿Qué ha pasado con él? Son preguntas que han atormentado durante unas horas a la comunidad pambisita, aunque la verdad es que desde que escribimos sobre el youtuber siempre nos ha costado ubicarle. Él mismo se describe como "Actor, crítico, escritor, humorista, productor, artista, CEO de Stardeos, desarrollador de videojuegos y multimillonario", apostillando un "135 de cociente intelectual".

Sea como fuera, el canario es un tipo inquieto, y sabe seducir a una audiencia fiel ("la mayoría mujeres adultas", según sus palabras) con un estilo inconfundible y diciendo las cosas muy claras. Por eso cuando en su stream del miércoles aseguró que "tenía que hacer un viaje del que no podía decir nada" y que "no le apetecía" no pareció nada grave, hasta que un hilo en Twitter recopiló las frases preocupantes.

"Si en una semana no hay noticias mías en redes significará que estoy muerto", dijo al parecer en ese directo (solo está disponible para suscriptores, y no somos tan fans). En la misma emisión reportan frases como "estaré sin electricidad", "puede que no sobreviva" o "no sé si volveré", algo que de verdad puso en alerta a los pambisitos.

Por no dar más vueltas al asunto: todo era una exageración y está de semi-vacaciones en Nueva York con su hermana, más conocida como Ariann Music, en una escapada a la que también se ha sumado Lizy. Así lo desvelaba la pequeña de los Lemus (apellido de Dalas/Daniel y Ari/Ariadna) en una story de Instagram, donde se les ve en Times Square.

Es curioso cómo unos cuantos canales de salseo han dado por buena la info del tuit recopilando las frases de Dalas, y quizá hasta esa fuera la intención del youtuber cuando dejó pocas y alarmantes pistas de su ausencia temporal.

Mientras escribimos estas líneas ha dejado de lado su retiro y está emitiendo con normalidad, con algún recordatorio cariñoso a sus haters. Es más: con Naím Darrechi, Xokas y José Nogales on fire, el trono de la polémica le queda muy lejos ahora mismo. Si eso cambia definitivamente, la escapada habrá merecido mucho la pena.