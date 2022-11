¿Se va Dalas Review de YouTube?

"A ver que ha hecho esta vez" es una de las frases más repetidas cuando el nombre de Dalas Review está en tendencias de Twitter. Ayer, algunos celebraban por todo lo alto que el canario titulara un vídeo de su canal de YouTube (cada vez más desierto) con un sencillo 'Adiós...', pero, como casi todo en la vida de este creador, no es tan sencillo como parece.

Hemos perdido la cuenta de las veces que Dalas se ha despedido de YouTube. Hace justo cinco años, titulaba un vídeo como "Adiós para siempre", una táctica habitual en youtubers deseosos de llamar la atención y que, por honestidad, acabó cambiando a "ESTE VÍDEO FUE UN ERROR. Mira la descripción para ver el motivo (Adiós PARA SIEMPRE a las Polémicas)". La descripción, por cierto, te reenvía a otro vídeo de 21 minutos que, bueno, rectifica y dice muchas cosas de las que dice siempre en 21 minutazos de monólogo. Hay que verlo con ganas, vaya.

"A partir de hoy seré un Dalas completamente distinto, se acabaron las polémicas, y nadie podrá atacaros a vosotros [los pambisitos] ni a mis seres queridos". Fecha de la frase: 7 de octubre de 2017. Número de polémicas desde entonces: tirando por lo bajo, 70.

"Dejo YouTube porque me uní a una secta... Adiós" es otro título (sin tildes, las he puesto yo) de esos que sabes que tienen de cierto lo mismo que lo de los terraplanistas, que se une a aquella ocasión en que salió sobre un fondo negro con un "Se acabó. Gracias". Sabe del bait que una retirada provoca tanto a sus fieles como a sus detractores.

Respecto a la última intentona, me parece que tenemos un caso similar a los anteriores: "Os digo adiós porque esa persona que he sido durante el último año y medio o dos años se acabó. No voy a volver a hacer contenido a menos que me apetezca. Tengo muchos proyectos, como Stardeos [...] Y me he dado cuenta de lo que no quiero en mi vida". Salseo en 5, 4, 3...