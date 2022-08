Dalas Review publica su testamento: "Quiero que me criogenicen"

Dalas Review oscila entre dos tipos de opiniones: te puede caer bien o fatal, pero que siempre tiene ideas para salirse de la norma no lo pone en duda ni el más beligerante de sus haters. Y alguno tiene, eso seguro, hasta el punto de temer que "alguna vez le pueda pasar algo" y que no llegue a conseguir su ansiada inmortalidad.

También es incontestable que sus promesas de investigar esas opciones eternas se quedaron en un pufo, por lo que lo de la vivir para siempre ahora mismo le pillan un pelín lejos. Tanto como para hacer un testamento y publicarlo en YouTube y al parecer no en Stardeos. Curioso.

"Intentaré cubrir todas las posibilidades posibles de lo que me pudiera pasar", asegura el canario en una introducción un poco redundante, subrayando que "no es clickbait". No qué va: no hay ni rastro del prometido documento, pero sí de un montón de teorías, ampliamente discutidas y refutadas, sobre la criogenización.

"Es una técnica que con geles permite conservar las células en un estado óptimo", llega a declarar, obviando que ese estado óptimo debería ser vivo y a una temperatura sensiblemente superior a los 135 grados bajo cero en la que meten tu cuerpo. Digo yo, vamos.

Dalas también cree posible "volver como un cyborg" con "partes del cuerpo intercambiables", porque... ¿por qué no? Seguro que a alguien de 1922 lo de TikTok le parecería magia, y aquí andamos subiendo payasadas desde cualquier rincón del mundo.

Sobre el tema del testamento, habla del dinero que tiene "o que tendrá" para "las empresas que funde, y su junta directiva" inviertan en encontrar el antídoto al más temido de los Jinetes del Apocalipsis, eso de morirse. Y perdón por la referencia religiosa: "No quiero ni funeral, ni ningún signo religioso estúpido". Poco más y casi prohíbe "ponerse triste" por su hipotética pérdida, insinuando una celebración que seguro más de uno hace incluso sin su permiso.

En fin, media horita de discurso para fantasear con que la inmortalidad le pille por banda, que "vuelva como un terminator" y que se mantenga vivo "con al menos un vídeo por año" desde el más allá. Como dicen en Forocoches: "son sus costumbres y hay que respetarlas".

P.D. Twitter recuerda que no es el primer testamento que 'publica' Dalas, aunque aquel vídeo se eliminó y tal. "Me muero de vergüenza", "no debería haber salido" o "nunca subiría algo así a mi canal" son frases que supuestamente dijo cuando vio aquella filtración. Donde dije digo...