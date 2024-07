Desmontando a RoRo: el hilo que analiza el fenómeno de la tiktoker del momento

A estas alturas ya no necesita presentación: RoRo es una tiktoker que se ha sumado a una peligrosa tendencia estadounidense llamada 'tradwifes', que busca regresar a un pasado que es poco feminista y que coloca a las mujeres como amas de casa y fieles esposas que se deben por completo a su marido. La tiktoker garantiza en entrevistas recientes que ella es feminista y hay quien la defiende diciendo que usa los símbolos e imagen pero no el significado, pero cabe preguntarse si hacer tal cosa es siquiera posible. ¿Te puedes librar de la carga política de un movimiento si utilizas sus herramientas y signos sin pensártelo? La respuesta es no.

En las redes sociales están lloviendo las críticas y en Twitter se ha hecho viral un hilo bajo el título de "Desmontando a Roro", escrito por Mónica L. del Consuelo:

"Este hilo va para vosotros, nostálgicos del blanco y negro" es una de las primeras frases, que ya nos señala por dónde van a ir los tiros. Mónica desmonta la estructura de guion de los tiktoks, la voz utilizada y señala cómo no es un canal de cocina, sino un canal para ver a RoRo haciendo cosas al servicio de Pablo.

"Roro es como las mujeres que aparecían en los anuncios de la dictadura franquista. Una mujer servicial, perfecta, arreglada y guapa, que se pasa la mañana cocinando para su marido. Aquí os dejo un anuncio, buscad las siete diferencias".

"A mí, personalmente, Roro me recuerda a mi abuela cuando era joven. El problema es que mi abuela nació en el año 1928, y estamos en 2024. Roro es el modelo de mujer que promovía la Sección Femenina de la Falange". Iríamos añadiendo más, pero el hilo lo dice todo. "El problema es que por qué Rocío se considera feminista cuando ella misma promueve un modelo de mujer dañino para las mujeres".

"En definitiva, el problema es todo lo que Roro representa y que además su figura se use como arma para atacar al feminismo. Mujeres como mi abuela, que tuvo que dejar de trabajar por este tipo de modelo, estarían ahora mismo poniendo el grito en el cielo al ver estos vídeos.". Amén.