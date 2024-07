RoRo, la tiktoker viral por cocinar para su novio, rompe su silencio: "Siempre me he considerado feminista"

La conocida tiktoker española RoRo, que ha alcanzado la viralidad por sus elaboradas recetas para su novio, ha decidido hablar públicamente sobre la polémica que la rodea. En una reciente entrevista en el podcast del creador de contenido Sr. Wolf aka Juan Ramón Lucas, RoRo respondió a las acusaciones de fomentar un comportamiento tóxico y retrógrado hacia las mujeres.

Desde que sus videos se hicieron virales, RoRo ha sido objeto de críticas y burlas. Los comentarios en redes sociales se llenaron de chistes sobre su dedicación culinaria y el aparente desinterés de su novio, Pablo, por ayudar en las tareas del hogar. Pronto, la joven fue vinculada al movimiento de las "tradwives" (esposas tradicionales), fenómeno que ha surgido en Estados Unidos y que promueve un rol femenino centrado en el hogar y el servicio al marido, algo que muchos consideran contrario a los avances en igualdad de género.

Desde sectores feministas, se ha acusado a RoRo de promover una imagen de sumisión femenina que podría tener efectos negativos a largo plazo. En la entrevista, la tiktoker afirmó que siempre se ha considerado feminista, entendiendo el feminismo como la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. "No me considero una mujer sumisa", aclaró RoRo. "Si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y disfruto compartiendo esas experiencias con Pablo".

La joven también abordó las agresiones verbales que ha sufrido en la calle. "Me gritan: 'Esclava, no te queremos aquí'", reveló, describiendo la dureza de algunos comentarios. Además, confesó que le acusan de que su pareja solo le pide que cocine para tener tiempo libre. "Me dicen que Pablo solo me pide cosas para comer para que le deje en paz durante unas horas", explicó RoRo.

A pesar de la controversia, RoRo ha continuado publicando contenido en TikTok, demostrando que las críticas no la han desanimado. Sus seguidores siguen disfrutando de sus recetas y de su pasión por la cocina, un hobby que, según ella, es una forma de expresión personal y no una muestra de sumisión. Queda por ver si el fenómeno de RoRo perdurará en el tiempo o si, como tantas tendencias en redes sociales, acabará siendo una moda pasajera.