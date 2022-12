Entrevista a Jesica Capdevila, estrella de TikTok: "Todavía no asimilo el éxito"

Las stories de Jesica (o jjeesiicaa_, como firma en TikTok) echaban humo el viernes y sábado pasados, cuando fue una de las invitadas VIP a la final La Voz. "Es una de las experiencias más bonitas de mi vida", dijo sinceramente impresionada con la victoria de Javier Crespo, y que lo diga alguien con siete millones de seguidores en su vertiente tiktoker tiene mérito.

Con la mayoría de edad recién cumplida, la joven albaceteña ha encandilado a una plataforma de manera por un lado inesperada, y por otro lógica. "Yo creo que es como todo: si le dedicas tiempo e ilusión a algo que te gusta al final lo consigues", nos comenta, "y si de verdad crees en ello nunca lo abandones".

Es el lema que ha aplicado a su espectacular crecimiento, que considera "orgánico y natural", y ese último adjetivo se lo impone para sí misma. En poco más de un año no se le conoce polémica alguna, y mira que el sector mira con lupa hasta a los creadores más respetados, y ella agradece el respeto con el que la tratan en redes.

Su vídeo más viral es del mismo palo que los que más likes acumulan superestrellas rollo Charli D'Amelio: ella bailando al son de Kidd Keo (el tema 'Drakukeo') con la despreocupación y flow de la letra. "Es que creo que vengo de un ambiente súper sencillo", dice en referencia a una familia que "siempre la ha apoyado".

Especialmente su madre, con quien comparte experiencias y tiempo tiktoker al incluirla en muchos de sus planes y clips. Lo de llegar a sus niveles de popularidad actual "realmente era algo que no me esperaba" y lo vive con la ilusión normal de semejante hito. "Es algo que no asimilo todavía en mi día a día".

Tienes un poco más de Jesica en el vídeo que acompaña a este artículo, donde demuestra que la pose más difícil de conseguir es la de ser natural. ¡Ojalá le dure siempre!