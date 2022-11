Entrevista a Victor Pérez, el tiktoker que se convirtió en actor: "Me quedan muchos sueños por cumplir"

¿Sabes la canción esa de 'Mocatriz', que es una parodia de lo que es ser modelo, cantante y actriz? Pues en el caso de Victor Pérez (vctorperezz) la cosa no tiene nada de comedia, y solo va a más. Hace justo un año le hacíamos un perfil aquí mismo, cuando dedicaba más tiempo a la música que a su exitoso canal de TikTok. La cosa ha cambiado un poco en 12 meses...

"No, no, ahora soy actor", nos corrige en la alfombra roja de 'La Ruta', un remember de cómo era la música en los noventa y cómo la disfrutaban los jóvenes de la época, y que se estrena en exclusiva para ATRESplayer PREMIUM. Los tiempos han cambiado mucho, también para Víctor.

"Tengo un estudio en casa, pero le dedico mucho menos tiempo", confiesa el tiktoker en un giro profesional que deja temas con millones de visitas y colaboraciones exitosas con artistas muy reconocidos. 'No soy tuya' con Twin Melody o 'Aprendí' junto a Eix y Jossef son algunas de las oportunidades de verle brillar en compañía de otros.

Que la faceta de actor no va de farol la tenemos clara con lanzamientos como 'Tú no eres especial', una comedia adolescente para Netflix donde comparte cartel con jóvenes promesas. Uno de los muchos proyectos que, según nos cuenta, tiene en su agenda.

El flow natural que luce en su Instagram le convierte en un referente para muchos ("No me importa que me comparen con Justin Bieber"), y que cuente con su propia agencia de representación es un recordatorio de que le gusta ir a su bola.

"Me quedan muchos sueños por cumplir", dice, y es normal porque solo tiene 21 años, en los que ya ha vivido muchísimas vidas. Unas como actor, otras como cantante, y en camino a los 10 millones de seguidores como tiktoker. Te lo cuenta él en el vídeo que acompaña a este texto.