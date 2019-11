ONE PIECE ESTAMPIDA

Este viernes 15 de noviembre se estrena en cines la nueva película de 'One Piece', 'One Piece Estampida', didrigida por Takashi Otsuka. Si eres fan de uno de los mangas más vendidos del mundo y de una de las series de anime más largas de la televisión 'One Piece' de Eiichirō Oda, no te pierdas este magnífico concurso que te contamos a continuación.