Se acerca el final de esta década y en Billboard andan estos días haciendo un repaso de los estilos, artistas y canciones más influyentes publicadas entre 2010 y 2020. Ayer fue el turno del K-pop, el género estrella de estos últimos años y que ha ido abriéndose camino en las costumbres occidentales. Se nos encoge un poco el corazón al leer los nombres de f(x) y Kara, grupos que tras la pérdida de Sulli y Hara no podrán volver a reunirse.

En la revista identifican dos momentos clave en la historia de este género: el hit de Gangnam Style y la aparición de BTS. En el caso de la canción de Psy, lo atribuyen más o menos a un golpe de suerte impensable, un éxito que ni las previsiones más optimistas pensaban que alcanzaría esas cifras gigantescas: primer vídeo musical en alcanzar los mil millones de reproducciones en YouTube, éxito incomparable de ventas, canción que suena en todos los rincones del mundo...

Menos inesperado parece el triunfo de la boy band más famosa del mundo, que lleva unos cuantos años en lo más alto y muchos más preparándose para alcanzar la cima. La joya de Big Hit Entertainment no conoce de fronteras y sus movimientos (profesionales y personales) son analizados por millones de personas. Son los que han abierto las puertas del K-pop de par en par, permitiendo que otros artistas se hagan un nombre fuera de territorio coreano.

"Esta apertura es muy positiva para la música a nivel global", dicen en Billboard. "Mientras que en la industria coreana ha sido en ocasiones criticada por imitar a la música occidental, lo cierto es que se trata de un mundo lleno de innovación. Porque, ¿en qué otro lugar encuentras experimentos de estructura, remixes y mezclas de géneros como los que hacen en Corea del Sur?".

En Billboard son muy fans del K-pop y se les nota. "Hemos oído canciones inspiradas en todas las temáticas, desde dubstep a conceptos retro, de pop latino a house tropical. Algunos ritmos caducan rápido, mientras que otros duran más de lo que se esperaba de ellos. Una cosa es segura: el estilo K-pop de mezclar géneros es ahora más complejo que nunca”.

La lista completa celebra una década de música, y selecciona canciones desde éxitos imparables hasta producciones más indies. Estos son los 100 temas que han marcado, según Billboard, el mundo del K-pop en los últimos 10 años. Primero ponemos el nombre del grupo, luego la canción y por último el disco y año de publicación.

100. Chungha, “Gotta Go” (XII, 2019)

99. Produce 101 Season 2’s Nation’s Sons, “Never” (35 Boys 5 Concepts, 2017)

98. GFriend, “Navillera” (LOL, 2016)

97. WJSN, “Secret” (The Secret, 2016)

96. NU’EST “Overcome” (Q is., 2016)

95. GOT7, “If You Do” (Mad, 2015)

94. Pristin, “Wee Woo” (Hi! Pristin, 2017)

93. TWICE, “Fancy” (Fancy You, 2019)

92. Lee Hi, “Breathe” (Seoulite, 2016)

91. Hyukoh, “Comes and Goes” (22, 2015)

90. SHINee, “View” (Odd, 2015)

89. Beast, “Good Luck” (Good Luck, 2014)

88. PSY, “Gangnam Style” (Psy Six Rules, Part 1, 2012)

87. Epik High, “Run” (Epilogue, 2010)

86. MBLAQ, “Smoky Girl” (SEXY BEAT, 2013)

85. Taemin, “Move” (Move, 2017)

84. Girls' Generation, “Mr.Mr.” (Mr.Mr., 2014)

83. NCT U, “The 7th Sense” (NCT 2018 Empathy, 2016)

82. Se So Neon, “A Long Dream” (Summer Plumage, 2017)

81. DAY6, “I Wait” (Sunrise, 2017)

80. BTS, “I Need U” (The Most Beautiful Moment in Life, Part 1, 2015)

79. DALSooobin, “Circle's Dream” (Circle’s Dream, 2017)

78. Hoody, “Hangang” (no album, 2017)

77. WINNER, “Empty” (2014 S/S, 2014)

76. Super Junior, “This Is Love” (This Is Love (Mamacita), 2014)

75. OFFONOFF, “Dance” (boy., 2017)

74. SunWoo Jung-A, “Springirls” (no album, 2015)

73. Sistar, “Alone” (Alone, 2012)

72. Seo Taiji, “Christmalo.win” (Quiet Night, 2014)

71. Taeyang, “Eyes, Nose, Lips” (Rise, 2014)

70. Wonder Girls, “I Feel You” (Reboot, 2015)

69. Oh My Girl, “Closer” (Closer, 2015)

68. B1A4, “What’s Happening?” (What’s Happening?, 2013)

67. 2NE1, “I Love You” (no album, 2012)

66. IU, “Twenty-Three” (Chat-Shire, 2015)

65. BIGBANG, “Fantastic Baby” (Alive, 2012)

64. Sunny Hill, “Midnight Circus” (Midnight Circus, 2011)

63. AKMU, “200%” (Play, 2014)

62. IZ*ONE, “La Vie en Rose” (Color*Iz, 2018)

61. Jay Park feat. Hoody & Loco, “All I Wanna Do” (Everything You Wanted, 2016)

60. G-Dragon, “Crooked” (Coup d’Etat, 2013)

59. Dean, “Bonnie & Clyde” (130 mood: TRBL, 2016)

58. Taeyeon feat. Verbal Jint, “I” (I, 2015)

57. Luna, “Free Somebody” (Free Somebody, 2016)

56. KARA, “Pandora” (Pandora, 2012)

55. VIXX, “Shangri La” (Shangri La, 2017)

54. Zico, “I Am You, You Are Me” (Break Up 2 Make Up, 2016)

53. Girl's Day, “Expectation” (Expectation, 2013)

52. 4Minute, “Crazy” (Crazy, 2015)

51. Heize, “Don't Know You” (/// (You, Clouds, Rain), 2017)

50. EXO, “Growl” (XOXO (Repackage), 2013)

49. FTISLAND, “I Wish” (Five Treasure Box, 2012)

48. EXID, “Up & Down” (Up & Down, 2014)

47. SHINee, “Lucifer” (Lucifer, 2010)

46. After School, “Shampoo” (Virgin, 2010)

45. TVXQ!, “Keep Your Head Down” (Keep Your Head Down, 2011)

44. HyunA, “Bubble Pop!” (Bubble Pop!, 2011)

43. LOONA/ODD EYE CIRCLE, “Girl Front” (Mix & Match, 2017)

42. ZE:A, “Ghost of the Wind” (Illusion, 2013)

41. Dalshabet, “Someone Like U” (Naturalness, 2016)

40. BIGBANG, “Bae Bae” (MADE, 2015)

39. AOA, “Miniskirt” (Miniskirt, 2014)

38. Block B, “H.E.R” (H.E.R, 2014)

37. BTS, “Spring Day” (You Never Walk Alone, 2017)

36. 2PM, “A.D.T.O.Y.” (Grown, 2013)

35. Pentagon, “Shine” (Positive, 2018)

34. IU feat. G-Dragon, “Palette” (Palette, 2017)

33. f(x), “Rum Pum Pum Pum” (Pink Tape, 2013)

32. Mamamoo, “You’re the Best” (Melting, 2016)

31. Apink, “%% (Eung Eung)” (Percent, 2019)

30. miss A, “Bad Girl, Good Girl” (Bad But Good, 2010)

29. iKON, “Love Scenario” (Return, 2018)

28. Sunmi, “Heroine” (Warning, 2018)

27. Red Velvet, “Bad Boy” (The Perfect Red Velvet, 2018)

26. BLACKPINK, “Whistle” (SQUARE ONE, 2016)

25. T-ara, “Roly Poly” (John Travolta Wannabe, 2011)

24. Sistar, “Touch My Body” (TOUCH N MOVE, 2014)

23. Wanna One, “Energetic” (1X1=1 (To Be One), 2017)

22. Brown Eyed Girls, “Sixth Sense” (Sixth Sense, 2012)

21. Zion.T, “Yanghwa BRDG” (no album, 2014)

20. Orange Caramel, “Catallena” (The Third Single Catallena, 2014)

19. Ladies’ Code, “Galaxy” (MYST3RY, 2016)

18. TWICE, “TT” (Twicecoaster: Lane 1, 2016)

17. KARA, “Step” (Step, 2011)

16. Rainbow, “A” (So Girls, 2011)

15. Seventeen, “Very Nice” (Love & Letter (Repackage), 2016)

14. Lim Kim, “Awoo” (Simple Mind, 2015)

13. Wonder Girls, “Be My Baby” (Wonder World, 2011)

12. EXO, “Call Me Baby” (Exodus, 2015)

11. Gain, “Bloom” (Talk About S, 2012)

10. Primary feat. ChoA & IRON, “Don’t Be Shy” (2, 2016)

9. f(x), “4 Walls” (4 Walls, 2015)

8. BIGBANG, “Bad Boy” (Alive, 2012)

7. BTS, “Blood, Sweat & Tears” (Wings, 2016)

6. SHINee, “Sherlock (Clue + Note)” (Sherlock, 2012)

5. Girls' Generation, “I Got a Boy” (I Got a Boy, 2013)

4. 2NE1, “I Am the Best” (2NE1, 2011)

3. INFINITE, “The Chaser” (INFINITZE, 2012)

2. Red Velvet, “Red Flavor” (The Red Summer, 2017)

1. IU, “Good Day” (Real, 2010)