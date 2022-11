Ester Expósito e Ibai comparten sus fobias secretas: "Es lo que más miedo me da del mundo"

Que por el 'Charlando Tranquilamente' hayan pasado personalidades de la talla de Iniesta, Ed Sheeran, Bizarrap o Ronaldinho es una demostración de la relevancia que tiene Ibai Llanos. Figuras mundiales de la música, deporte, cine o la creación de contenido chulean de haberse pasado por el canal del vasco, por lo que la completa desaparición del formato durante más de un año parecía rarísimo.

Ha tenido que estrenar una película Ester Expósito (Venus, el 2 de diciembre) para que Ibai volviera a coger un micro en este formato, estrenando plató y dos acompañantes de KOI: Suzyroxx y Rioboo. Y dentro entrevista con la que alcanzó el estrellato con La Casa de Papel y Élite.

Para llevar tanto tiempo sin hacer un programa, el regreso de Charlando Tranquilamente ha sido bastante aburrido. Un escenario raruno, con lámparas como fuera de sitio y cámaras que a veces se colaban en el plano, y un tono donde el "tranquilamente" predominaba, Ester llegó a afirmar que "en las entrevistas y las cosas públicas no me siento tan en mi salsa, no es que no me guste, es que no estoy tan suelta".

Inmediatamente después afirmó estar "muy cómoda" en las dependencias de KOI, equipo que prefiere a Team Heretics porque "la han amenazado antes de entrar al programa", dijo sonriente. Cabe decir que los videojuegos "le aburren".

La charla (que no tenía guion y se nota) fue un repaso de las cosas que le gustan, lo que hace para entretenerse o los lugares del mundo que ha visitado. También las cosas que no le gustan: "Le tengo fobia a las arañas, pero incluso así me acerco a verlas de cerca y tengo el móvil lleno de vídeos de ellas".

A partir de la anécdota, Ibai se animó a decir que él tiene miedo a las ratas, pero "lo que más miedo del mundo es un ascensor, no sé qué me pasa". Expósito le propone "¿claustrofobia?", y él concede que sí. Justo después, el de Bilbao recuerda que en su familia hay comportamientos fuera de lo normal: "Mi madre tiene un TOC de apagar y encender las luces 17 veces".

Fue curiosamente el reguetón lo que unió a toda la mesa; tras la confesión de Ibai como muy fan del género, Ester afirmó que ella "con el reguetón a muerte, incluso cuando estaba mal visto". Y fecha el principio de su afición a cuando tenía tres años.

Recordó, por cierto, que no tiene Twitter y que la cuenta en esa plataforma que se hace pasar por ella le da "mucha vergüenza". ¿La razón? "Escriben cosas tipo quien te hace daño una vez te hará dos, y yo no soy así". Se ha planteado denunciar, aunque sabe que tiene pocas posibilidades de que la quiten (tiene 250.000 seguidores ese perfil fake).

Puesto que acaba de volver de México, Ibai le pide que mande un mensaje a los streamers que no quieren ir a los ESLAND, que se celebrarán en la capital del país centroamericano. "La gente es espectacular de hospitalaria, lo de las 12 horas de vuelo no es nada luego al final", asegura, pero ni por esas convencerá a gente como Cristinini, con pánico a los aviones.

El resumen de la entrevista es que se podría haber titulado 'Charlando Muy Tranquilamente con Ester Expósito', un tono que parece gustar porque no va nada mal en visitas. Que no cuente nada nuevo y que se note que la actriz "no está en su salsa" es, quizá, lo de menos.