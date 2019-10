Flooxer Now

El cierre de la gira de este año de Rosalía seguro que será por todo lo alto. Y como no, con conciertazos que seguro que no te quieres perder y que darán mucho que hablar. Te traemos toda la información para que no te quedes sin tu entrada y puedas asistir.

Rosalía dará dos conciertos únicos en nuestro país que serán irrepetibles. El primero será el 7 de diciembre en Barcelona, concretamente en el Palau Sant Jordi. El segundo, tendrá lugar el 10 de diciembre en Madrid, en el espacio del Wizink Center.

Las entradas para ambos conciertos salen a la venta este viernes 20 de septiembre a las 10:00 a.m.

Dicha venta se realizará a través de diferentes plataformas como livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Y estamos seguros que debido a la fama de Rosalía y el asegurado sold out de los conciertos, en cuestión de minutos las páginas y tiendas colapsará y las entradas estarán agotadas, así que no te despistes y ten presente el día, la hora y la fecha si quieres ser uno de los afortunados que ¿quién lo diría? en concierto vea a 'La Rosalía'.

De hecho la que comenzó su fama con malamente ya ha compartido esta noticia a través de sus perfiles en redes sociales.

Vía instagram:

Y vía twitter:

En ambas cuentas anuncia sus "últimos shows" de 'El Mal Querer', diciendo que anuncia esto con mucha "ilusión". En instagram en tan solo media hora acumula la cantidad de más de 150 mil likes.

Con la trayectoria que lleva Rosalía este año y prácticamente desde que su carrera musical empezó a subir como la espuma, seguro que la artista barcelonesa no decepciona. Después de las fabulosas críticas que recibió en su espectacular puesta en escena en los VMAs, no esperamos menos para los dos futuros conciertos que dan cierre a un año que, sin duda, será inolvidable para Rosalía. Y también para todos nosotros.

