El extraño cruce de tuits entre Iker Casillas e Ibai Llanos

La posible alianza de Iker Casillas con Ibai Llanos es algo que nadie vio venir, y que quizá ni siquiera exista todavía. Lo malo (¿o lo bueno?) de ser alguien como el vasco es que hasta la más mínima declaración en cualquiera de sus medios se analiza con detalle, buscando significados ocultos que a veces no son nada, pero en otras ocasiones forja alianzas de lo más llamativas.

"Me hace mucha ilusión compartir un rato con uno de mis ídolos y encima tiene nombre vasco hostia cómo no le voy a querer", decía Ibai sobre el mítico portero del Real Madrid en un evento donde coincidieron por primera vez en 2019. Ya entonces tuvieron un pique sobre quién podría tener más likes en una foto que subieron a sus perfiles sociales, con el de Bilbao casi triplicando al de Móstoles. Y eso que Ibai no era ni la millonésima parte de popular que es ahora...

Con 30 millones de seguidores en redes sociales, Iker es un influencer a su manera que no se desenvuelve con la misma soltura que Ibai. Dentro del mundo futbolero es de los más activos y no es raro verle comentar casi cualquier cosa, algo que en ocasiones le ha pasado factura.

Desde tontear con el con el negacionismo de las misiones espaciales a asegurar que le habían "hackeado la cuenta" tras un chiste que algunos interpretaron con tintes homófobos ('salió del armario' en broma para que no le sacaran más novias), lo de que ya no tenga las exigentes rutinas de un deportista de élite se nota mucho en su feed.

Al mensaje del streamer el pasado diciembre de "Soy un auténtico desgraciado y un mierdas", el mítico portero del Mundial 2010 respondió entre preocupado y juguetón: "¿Te puedo ayudar en algo? Somos muchos los que te queremos, ¿Estás hasta las narices de Gerard Piqué?". Respuesta: "La verdad es que sí, Iker".

Entre muchas otras interacciones, por alguna razón Ibai publicó un tuit en el que se lamentaba (con una frase bastante típica suya) de lo que suponemos era la mala fortuna del Real Madrid siendo goleado por el Leipzig en Champions League. Iker, sin venir a cuento, corrigió la frase cambiando 'cojones' por 'testículos'.

¿Es exagerado pensar que Llanos y Casillas están planeando algo juntos? Pues un poco sí, pero con un tuit así de chorra fue como comenzó el Mundial de Globos, y estamos a punto de ver la segunda edición por todo lo alto en Port Aventura. Yo no descartaría nada...