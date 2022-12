La foto en tanga de DJMariio se cuela entre los posts con más likes del Mundial

En el sector streamer, a veces es mejor quedarse en las sombras y no hablar demasiado, ya que las palabras se pueden volver en tu contra de la forma que menos lo esperas. DJMariio lo ha vivido en sus propias carnes (nunca mejor dicho) después de que una foto suya en tanga se haya colado entre las publicaciones más virales sobre la victoria de Argentina en el Mundial de Fútbol. ¿El culpable? RickyExp, que retocó una imagen con Photoshop y acabó siendo utilizada por infinidad de personas para hablar del resultado de esta competición.

No sabemos si Gastón Edul, el periodista deportivo que ha publicado el tuit que más viral se ha hecho con esta imagen, se habrá dado cuenta ya de su despiste. A veces es mejor no robar un edit aleatorio que uno se cruza en Twitter, ya que nunca se sabe qué detalles se te pueden pasar por alto; por ejemplo, el trasero de DJMariio. Lo más seguro es que la mayoría de personas que se han cruzado con este tuit viral no se hayan percatado de lo ocurrido, pero nos podemos imaginar la cara que se le habrá quedado al streamer al ver que su imagen en tanga estaba impactando a millones de personas en todo el mundo.

Con esta experiencia, lo más probable es que DJMariio no vuelva a pedir los edits de ningún experto en Photoshop de ahora en adelante. Con creadores ingeniosos como RickyExp (editor de Ibai) sueltos por las redes, uno nunca está a salvo de que le gasten una buena broma; aunque lo más seguro es que ni siquiera el propio editor se hubiese imaginado que su edit tendría una repercusión como la que ha tenido. Ahora solo queda esperar que la imagen no se cuele en algún libro de historia del fútbol; ¡las contribuciones de DJMariio al sector han sido muchas, como para que solo quede plasmada su foto en tanga!