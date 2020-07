Quien conteste en negativo a la pregunta anterior, lo sentimos, como decíamos: miente. ¡Allá vamos!

Sí, ahí tienes una foto de las que ponen los dientes largos, Percebes y Grelos viendo un conciertazo de las Spice Girls en Londres, ni más ni menos. Vale que igual tú también has viajado a otro país para ver a tus ídolos, pero esta vez la que lo ha hecho ha sido ella, y eso da mucha, mucha envidia.

Lo de las fotos con mascotas da para otro post, porque siempre remueven sentimientos. Pero en este caso el vídeo subido a Instagram por Carlos Marco es de otro planeta . ¿Hola? ¿Cuántos bocados le mete el gatete en el brazo? ¡Doble ración de envidia, gracias! La primera porque el animal es adorable, y la segunda y más importante porque… ¿quién no querría mordisquear así a su ídolo? Ay… quién fuera gato. ¡Para otra vida nos lo pedimos!

La vida del cantante es dura, lo sabemos, pero en algunas ocasiones igual no tanto, porque tiene cosas que molan a saco. Como por ejemplo tener entrenador personal en casa. Mira Sofía Ellar lo motivada que está pegando puñetazos en sus cuatro paredes, ¡y de ahí directa a la ducha a unos metros! Eso sí, el resto de los mortales para hacer deporte nos conformaremos con ir al gimnasio bajo este sol abrasador y comernos de nuevo el camino de vuelta.

Ojo, que esta chica, Sofía Reyes, no solo es que cante bien y que cada canción que entone con su boquita se convierta en un hit, no, ¡es que también tiene un pelazo de los que dejan boquiabierto! No podemos negarlo, ha sido ver esa coleta y desear con todas nuestras fuerzas que esté cargada de postizos. Nivel de envidia multiplicándose por momentos…