Gemita, contra el machismo de la Kings League: "Es algo denigrante y espero que se tomen medidas al respecto"

Pese a que el objetivo de la Queens League era fomentar la igualdad dentro del campo y apoyar el fútbol femenino, esta es una meta muy difícil de alcanzar y por la que hay que seguir trabajando. Pero, aunque desde la organización busquen luchar por esto, parece que no todos los integrantes de la Kings League han sabido comportarse y respetar a sus compañeras.

Esto es algo sobre lo que la red ha estado hablando desde que Edgard Alvaro, jugador de la Kings League, hiciera un comentario irrespetuoso sobre las integrantes de la Queens, quien no dudó en preguntarle a Joselete si se liaría "con alguna de la Queens". Además, no contento con esto, enfatizó esta pregunta al volverle a preguntarle si no se "comería" a ninguna, momento en el que su compañero le recordó que debe "tener respeto por las compañeras".

Pese a que por ahora no hay muchos presidentes que se hayan pronunciado respecto a este suceso, Gemita ha decidido alzar la voz para apoyar a las jugadoras de la Queens League después de que le preguntaran si había visto el vídeo. En ese momento, no ha dudado en remarcar que esas palabras no solo estaban "muy fuera de lugar", sino que ya son "bastante mayorcitos" para saber comportarse. Además, señala que le dio "mucho asco" ver ese vídeo porque le parece un comentario "súper irrespetuoso" y "denigrante", motivo por el que espera que no se vuelva a repetir una situación como esta y que tengan respeto por las jugadoras.

Finalmente, aunque por ahora no se ha comentado nada de forma oficial respecto a esta situación, Gemita también ha señalado que le gustaría que tomaran "medidas al respecto". Esto es algo con lo que se han mostrado de acuerdo varios seguidores de la liga, ya que recuerdan que pasar por alto comentarios como estos puede provocar que terminen escalando a situaciones todavía más desagradables. Por tanto, habrá que ver si al final deciden dar una advertencia a este jugador para evitar que vuelvan a repetirse este tipo de comentarios o si, por lo contrario, la organización de la Kings League decide pasarlo por alto.