La guerra entre TheGrefg y Lluna Clark continúa: "Me siento importante y no una presidenta de paja"

Tanto si sigues de cerca el mundo de la Kings League como si no, lo más seguro es que te hayas enterado del culebrón entre TheGrefg y Lluna Clark, porque ha sido uno de los más comentados de los últimos meses. Y es que resulta que Grefg decidió que Lluna no siguiera siendo la presidenta de Saiyans por motivos aún desconocidos, lo que propició que la streamer recalase en Las Santas.

Desde que está al frente de su nuevo equipo de la Queens League, Lluna no ha dejado de mostrar lo contenta que se siente con el trato recibido. Algo que ha vuelto a hacer en las últimas horas, lanzando alguna que otra pulla hacia Saiyans y Grefg. "Estoy contenta porque las decisiones aquí es verdad que las estoy tomando yo y que se me está dando libertad. Es mucho más libre y si algo no me gusta, lo puedo decir sin tener miedo de nada [...] Me siento importante y no una presidenta de paja", comentó Lluna en uno de sus últimos directos.

Por supuesto, TheGrefg ha visto el clip y ha reaccionado a él. Sin embargo, el murciano no ha dicho gran cosa, a pesar de haber contestado con su habitual ironía, recalcando la expresión "presidenta de paja" con una clara segunda intención. El mal rollo por parte de ambos, desde luego, es más que palpable y la reacción de Grefg lo demuestra.

Veremos qué camino toma la relación entre ambos streamers. Al fin y al cabo, no les queda otra que encontrarse en la Queens League, por lo que cuanto más cordial sea, mejor para ambas partes. Eso sí, por el momento no tiene pinta de que ninguno de los dos quiera dar el primer paso para un acercamiento.