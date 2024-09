TheGrefg corta lazos con Gemita de manera definitiva: "No quiero saber absolutamente nada de Gemita"

El triángulo formado por Auron, Gemita y Grefg ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos meses dentro del ecosistema de la creación de contenido. Y es que después de la sonada ruptura entre los dos primeros, Grefg ha estado más presente que nunca en este tema, sobre todo tras enviar un polémico mensaje de apoyo a Auron en el que daba a entender que se había enterado de cosas que Gemita había hecho durante su relación.

Después de esto, y con el foco de la opinión pública sobre él, el murciano no ha dejado de recibir mensajes de subs hablando de la presidenta de Porcinas. Sin embargo, parece que TheGrefg se ha cansado de esta situación y ha dejado claro que no quiere volver a saber nada de Gemita en su canal. Fiel a su forma de expresarse, el streamer se ha mostrado muy contundente al respecto.

"Chicos, por favor, no faltéis el respeto, solo yo puedo faltar el respeto. ¿Véis que lo falte? ¿A que yo no lo falto? Pues no lo hagáis vosotros, cabrones. Además, en serio, cuanto menos mencionéis a Gemita en este canal, mejor. No quiero saber absolutamente nada, ya lo dije y lo vuelvo a decir. Así que, por mí, no la mencionéis nunca y no digáis nada, absolutamente nada, ¿de acuerdo?", comentó Grefg después de recibir una donación faltando el respeto a Gemita.

Hasta ahora, y a pesar de su ruptura, Grefg y Gemita habían mantenido una relación muy cordial, al menos de cara a la galería. Sin embargo, parece que las cordialidades han llegado a su fin y a partir de ahora ninguno de los dos quiere saber nada del otro. Eso sí, ambos están destinados a verse las caras con frecuencia en la Kings & Queens League. Veamos cómo se desarrolla este culebrón.