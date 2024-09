TheGrefg habla con Epic Games para que arreglen su skin: ¿logrará que la cambien?

En el inicio de los tiempos, Epic le hizo una skin a TheGrefg. Se dijo que el diseño, que tampoco se parecía tanto a la cara del streamer, era lo mejor que se podía hacer. Y como no se pudo escanear su rostro, la cosa quedó así y las quejas no fueron a más. Todo permaneció tranquilo pero, al séptimo día, Epic le hizo una skin a ElRubius, y esta se parecía muchísimo más a la persona en la que se basaba. Se escuchó entonces un grito en Andorra, porque alguien consideró que aquello no era bueno.

Tras el éxito de esa skin para Fortnite, Grefg tenía dos cosas que decir: estaba contento por su compañero de profesión, pero estaba muy decepcionado con su propia skin. Había llegado el momento de quejarse, tal y como hizo en reiteradas ocasiones durante la semana pasada. Los fans asumieron sus quejas como ciertas, y pudimos ver incluso a algunos creando sus propios diseños, más parecidos a la cara del influencer. Grefg insistía en que era cuestión de escanear su cara, proceso que no se había hecho en su momento. ¿Y ahora? Puede ser que ocurra.

"Que sepáis que le pregunté a Epic el otro día". Con esas palabras comenzaba a explicar sus contactos con la empresa, a quienes había insistido en el escaneado de su cara para "aunque sea parecerme en un 5%". Hasta la fecha habían pasado de sus peticiones, pero las tornas están cambiando. Tras la skin de ElRubius y las reacciones de internet, la cosa ha pasado a ser "Vamos a hablarlo pero no podemos prometerte nada". En base a esa última frase, el youtuber cree que nunca va a pasar… pero también se hace el longui y deja caer que igual está fingiendo no saber nada y que ya están pasando cosas. ¿Sucederá? Ahora mismo parece mucho más probable.