Hace unos años intercambiar un mensaje con uno de tus ídolos era impensable, a menos que te tocase conocerlo gracias a sorteos de algún medio de comunicación. O, si era de ámbito nacional, viniese Dios a verte y te lo encontraras en plena calle. Pero eso ha cambiado, ¡y ha sido gracias a las redes sociales! Con Twitter, Instagram o TikTok estamos todos mucho más conectados.

Y para demostrártelo te traemos algunos ejemplos en los que los astros se han alineado y el artista de turno no ha dudado en interactuar con su fan. Empezamos con un plato fuerte y uno de los últimos ejemplos de estrella internacional en ponerse en contacto con un seguidor: Harry Styles.

Una chica escribió al cantante una de las parrafadas típicas que se sueltan mientras se mira al cielo con cara de rezo para que la otra parte lo lea. Harry no solo lo leyó, sino que aprovechó para contestarle de manera personalizada y hasta le aconsejó sobre temas sentimentales.

Obviamente esto fue pura emoción para su seguidora que le agradeció el gesto y se prestó voluntaria para hablar con él si le apetecía charlar y no sabía con quién hacerlo. ¡El amor de un fan es infinito!

En el puesto número dos, tenemos a la mismísima… ¡Rosalía! La grande de las grandes de vez en cuando se ofrece a contestar a través de la red, y en este caso sacó todo su humor a la pregunta que le hacía una fan. Puede ser verdad eso de que Camarón solo hay uno, ¡pero Rosalía también es única!

Y en nuestro tercer lugar del ranking de hoy de famosos que contestan a través de las redes sociales… ¡Taylor Swift! Por si no lo sabías, Taylor en ocasiones realiza reuniones con algunos seguidores en su casa, les invita a merendar y les pide opinión sobre su música.

Pero como este grupo es muy reducido, Taylor, cuando puede, contesta también en la red. Mira un ejemplo de ello cuyo protagonista capturó para la posteridad:

En la conversación vemos cómo Taylor le da las gracias por apoyarla en todo momento, y descubriendo un mundo dentro de Instagram Live. ¡No se puede ser más adorable que nuestra querida Swift! Si sigue así su squad irá creciendo hasta no caber ni en un estadio.

Si todavía no has tenido la suerte de que un famoso te haya contestado, no decaigas. Lo mejor es que comentes en una foto no está teniendo mucho tirón, porque tienes más posibilidades de que entre los pocos mensajes vea el tuyo, ¡aprovecha y hazlo ahí!