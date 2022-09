Hablemos de Marta Díaz

Que los influencers son expertos en crear hype de cualquier cosa está hasta normalizado. Que si me 'voy a hacer un cambio total de look' y luego me he cortado las puntas, si voy a dar una super noticia y es que se ha comprado un coche… Y así con todo. Con permiso de Natalia Osona, nuestra influencer de referencia, hay una persona que le está ganando terreno en esto del clickbait y esa es Marta Díaz.

Entre sus muchas anécdotas se encuentra su, ya famosa, locura cortándose el flequillo ella misma. Os resumimos: Marta le envió un mensaje a su pareja, el futbolista Sergio Reguilón, un mensaje diciendo que se había cortado el flequillo y que quería llorar. A todo esto lo que se había cortado eran dos mechones.

Otro de los momentos favoritos por los tuiteros es cuando fue invitada a Tomorrowland y se quejaba que en un festival de música electrónica solo pusieron una única canción de reguetón (por si te lo preguntas, era Pepas de Farruko). La masa enfurecida de Twitter se cebó esta vez con Marta de una forma un tanto injusta porque, ¿quién no querría ir a Tomorrowland?

Esta semana Marta Díaz ha sido tendencia por un motivo: se ha apuntado a la autoescuela. Esto no sería noticia ya que muchos de sus amigos como LolaLolita o Ibelky están pasando por lo mismo, si no que la noticia en sí es cómo ha hecho el anuncio.

Está claro que a los influencers les gusta crear expectación hasta por decir que se van a hacer una ensalada para comer (real). Marta subió una foto diciendo que se iba a un sitio que le hacía mucha ilusión por eso de aprender a conducir.

Si es cierto que Marta no es muy acertada con muchas cosas de las que habla y a veces debería pensarse las cosas que publica dos veces, también creo que se aplica aquello de "que hablen mal o bien, pero que hablen".