¿Han vuelto Dulceida y Alba Paúl?

Hay parejas de influencers que son especialmente queridas por el público, y cuyas rupturas han supuesto verdaderos traumas para muchos de sus seguidores, y la de Dulceida y Alba es una de ellas. Los rumores de regreso entre ellas surgen de vez en cuando, pero ninguna de ellas habla con demasiada claridad sobre el tipo de relación que las define actualmente. Un tiktok que reúne algunas pequeñas pruebas sobre sus interacciones en los últimos meses ha provocado que muchos hablen de nuevo de la posibilidad de que vuelvan a ser pareja; aunque, como siempre, son cotilleos que deben cogerse con muchas pinzas.

Lo que está claro, por las pruebas que se resumen en este vídeo, es que ambas se llevan bien y comparten bastantes momentos juntas. Ese es ya todo un logro, teniendo en cuenta que la mayoría de exparejas suelen guardarse mucho rencor después de terminar sus relaciones. El hecho de que probablemente compartan techo cuando tienen algún compromiso en la ciudad de Madrid hace pensar en la posibilidad de que estén acercándose de nuevo de una forma más intensa que una simple amistad, pero también es posible que no haya ninguna intención romántica en todo este asunto.

Teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido, es probable que un anuncio de su regreso como pareja no pillase por sorpresa a ninguno de sus seguidores, pero este no es el primer rumor de reconciliación que se hace viral. Sea como sea, está claro que ahora mismo están viviendo su relación de forma muy privada, así que no hay demasiadas posibilidades de que sus fans se enteren de demasiados detalles de su relación. ¡Habrá que tener paciencia y esperar a que sean ellas quienes hablen del tema cuando les apetezca!