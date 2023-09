Ibai, sobre su cambio físico: "Habré perdido unos 15 o 16 kilos en total"

Han pasado ya varios meses desde que Ibai volvió a empezara trabajar en su cambio físico y a cuidar más lo que comía y, desde entonces, ha vivido varios altibajos en los que ha tenido momentos que le han costado más y otros periodos en los que ha disfrutado más del proceso. Esto es algo que él mismo ha compartido durante sus directos y, aunque ya no suele hablar tanto sobre ello, la realidad es que sigue trabajando muy duro para seguir adaptándose y siguiendo unos hábitos más saludables.

Por ello, en esta ocasión ha querido actualizar a la comunidad y compartir cómo lo lleva, momento en el que ha aclarado que el hecho de que no hable sobre ello no significa que lo haya dejado de lado, sino todo lo contrario. Además, ha recordado que él no está compitiendo contra nadie, por lo que no le preocupa tanto el ritmo al que está perdiendo peso, sino las mejoras físicas que ha notado gracias a su esfuerzo. Porque, debido a todo el trabajo que está haciendo, ha confesado que se encuentra mejor que hace nueve meses y queduerme mejor, algo que para él ya "es suficiente".

Por otro lado, ha compartido que, en todo este tiempo, ya ha conseguido perder entre 15 y 16 kilos en total, por lo que, aunque haya sufrido momentos en los que le costaba más seguir este ritmo, no hay ni una sola vez que lo haya dejado desde que volvió a comprometerse con este cambio. Y, precisamente gracias a ello, considera que en estos momentos se encuentra en su prime porque está en su mejor peso desde 2019, algo que ha conseguido también gracias a que a diario se está dedicando,aproximadamente, 2 horas a sí mismo.

Por tanto, aunque entiende que la gente no note su bajada de peso, él sigue trabajando muy duro, motivo por el que ha querido recordarle a todo el mundo que los kilosno desaparecen de un día para otro, sino que es necesario trabajar muyduro. Sin duda, se necesitamucha fuerza mental para no rendirse en todo este tiempo y seguir trabajando, por lo que el esfuerzo de Ibai no merece nada más que reconocimiento y aplausos.